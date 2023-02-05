علاج مرض التوحد

ا

الكاتب اسماعيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 أفريل 2021
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
egypt
الجنس
ذكر
علاج مرض التوحد


ليس هناك أي دواء في إمكانه تحسين العلامات الأساسية لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك أدوية معينة تساعد في السيطرة على الأعراض. فعلى سبيل المثال، قد توصف بعض الأدوية لطفلك في حال كان يعاني من فرط النشاط؛ تستخدم الأدوية المضادة للذهان أحيانًا في علاج المشكلات السلوكية الحادة؛ كما قد توصف مضادات الاكتئاب لعلاج القلق.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top