النساء والفوتبال راني موسوس

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
خير عليكم
بيناتنا برك
كاين شبه نظرية تقريبا راهي تدور في راسي ولاتلي حلوى شعر البنات وراح تتبلور وتتحول الى بركوكس ولا نظرية مبرهنة مستقبلا بدات من كاس افريقيا اللي فات تقريبا الى الان سارية المفعول
منين ولاو النساء يتبعوا معانا الفوتبال ويتفرجوها كالمسلسلات حتى وماشي عارفين شكون الخصم ولا واش معنى ولا الفرق بين مقابلة ودية وتصفيات ومنافسات وديفوا تكون السعودية تلعب يحسبوها دزاير ديجا نقلكم البارصا يحسبوها الفريق الوطني المهم اللي تلعب في البين سبور ڨاع دزاير وركبولنا الخطفة من عياطهم ورجفتهم وحرقولنا العشاوات ولات الخسارة ملاصقة الفرق الجزائرية وين ما تلعب متشوفش الربح. زادو دخلوهم ليصطاد نقلكم ،،، مافيهاش منا على ربعين سنة
كانو العجايز والكبار شوية معاونينا بدعاوي الخير والبركة والنية اللي فيهم ولكن النساء متقاعدش ياخو
متعتبروهاش عنصرية اعتبروها الحرب العالمية للعنصرية
شكون معايا في جمعية الموسوسين من النساء اللي ولاو يتبعوا الفوتبال بحالك ماشي هوما السبة؟
بيناتنا برك
كاين شبه نظرية تقريبا راهي تدور في راسي ولاتلي حلوى شعر البنات وراح تتبلور وتتحول الى بركوكس ولا نظرية مبرهنة مستقبلا بدات من كاس افريقيا اللي فات تقريبا الى الان سارية المفعول
منين ولاو النساء يتبعوا معانا الفوتبال ويتفرجوها كالمسلسلات حتى وماشي عارفين شكون الخصم ولا واش معنى ولا الفرق بين مقابلة ودية وتصفيات ومنافسات وديفوا تكون السعودية تلعب يحسبوها دزاير ديجا نقلكم البارصا يحسبوها الفريق الوطني المهم اللي تلعب في البين سبور ڨاع دزاير وركبولنا الخطفة من عياطهم ورجفتهم وحرقولنا العشاوات ولات الخسارة ملاصقة الفرق الجزائرية وين ما تلعب متشوفش الربح. زادو دخلوهم ليصطاد نقلكم ،،، مافيهاش منا على ربعين سنة
كانو العجايز والكبار شوية معاونينا بدعاوي الخير والبركة والنية اللي فيهم ولكن النساء متقاعدش ياخو
متعتبروهاش عنصرية اعتبروها الحرب العالمية للعنصرية
شكون معايا في جمعية الموسوسين من النساء اللي ولاو يتبعوا الفوتبال بحالك ماشي هوما السبة؟