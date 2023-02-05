النساء والفوتبال راني موسوس

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,972
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
خير عليكم
بيناتنا برك
كاين شبه نظرية تقريبا راهي تدور في راسي ولاتلي حلوى شعر البنات وراح تتبلور وتتحول الى بركوكس ولا نظرية مبرهنة مستقبلا بدات من كاس افريقيا اللي فات تقريبا الى الان سارية المفعول
منين ولاو النساء يتبعوا معانا الفوتبال ويتفرجوها كالمسلسلات حتى وماشي عارفين شكون الخصم ولا واش معنى ولا الفرق بين مقابلة ودية وتصفيات ومنافسات وديفوا تكون السعودية تلعب يحسبوها دزاير ديجا نقلكم البارصا يحسبوها الفريق الوطني المهم اللي تلعب في البين سبور ڨاع دزاير وركبولنا الخطفة من عياطهم ورجفتهم وحرقولنا العشاوات ولات الخسارة ملاصقة الفرق الجزائرية وين ما تلعب متشوفش الربح. زادو دخلوهم ليصطاد نقلكم ،،، مافيهاش منا على ربعين سنة

كانو العجايز والكبار شوية معاونينا بدعاوي الخير والبركة والنية اللي فيهم ولكن النساء :cautious: متقاعدش ياخو

متعتبروهاش عنصرية اعتبروها الحرب العالمية للعنصرية

شكون معايا في جمعية الموسوسين من النساء اللي ولاو يتبعوا الفوتبال بحالك ماشي هوما السبة؟
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top