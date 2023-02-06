كيف أجعل زوجي يحترمني؟

اميرة00
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في العادة ما تبدأ العلاقة الزوجية باحترام الزوجين لبعضهما البعض و بالكثير من التفاهم والسعادة الغامرة لكن مع توالي السنوات تبدأ الخلافات الزوجين و الصراعات بسبب ظروف الحياة و بسبب جهل الزوجين للطريقة السليمة للتعامل مع هذه الوضعية فإنهما يبدآن في عدم احترام بعضهما البعض، و إن كنت سيدتي من اللواتي تعانين من عدم احترام زوجها لها وتجهلين الطريقة الصحيحة لكي تعيدي هذا الاحترام بينكما فإن موضوع اليوم موجه لك لأننا على وشك إعطائك مجموعة من النصائح التي من خلالها سوف تعيدي هذا الاحترام فتابعي معنا ...
الاحترام يجب أن يكون متبادلا
لأجل أن يحترمك زوجك فإنك ملزمة باحترامه أيضا أي أن الاحترام بينكما يجب أن يكون متبادلا، لذا احرصي على معاملته بالطريقة التي ترغبين في أن يعاملك بها و لا تتوقعي احتراما إن لم تكوني أنت لا تحترمينه، فإن الاحترام المتبادل هو أساس أي علاقة سواء زوجية أو غيرها و ما إن يبدأ أحد الأطراف بعدم الاحترام فمن البديهي أن الآخر سوف يفعل الشيء نفسه لذا حاولي تفقد تصرفاتك و كلامك الموجه له و قومي بإبعاد كل شيء لا ينم على الاحترام و بالمقابل سوف تلاحظين تغييرا ملحوظا أيضا في طريقة تصرفه معك.
النقاشات الواعية والهادفة
إن من الأمور التي تؤدي بالزوج لفقدان احترامه تجاه الزوجة هو أنها لا تناقشه بطريقة سليمة عند ظهور أحد المشاكل في علاقتهما، فالنقاش يجب أن يكون هادفا و بأسس واعية و بنضج بعيدا عن تبادل الاتهامات واستخدام الكلمات النابية و الصراخ، لذا إن كنت تصرخين في وجه زوجه عند المشاكل فعليك حتما تغيير هذا الأمر و قومي بمناقشة المشاكل بشكل سليم بعيدا عن الصراخ و انتظري دائما لحين انتهائه من كلامه ثم وجهي كلامك و آرائك، هذا الأمر سوف يشعر الزوج أن كلمته مسموعة و محترمة و بالمقابل سوف يفعل الشيء ذاته معك.
الاهتمام بزوجك
إن قلة الاهتمام بزوجك أيضا من الدوافع التي تؤدي لعدم احترامه لك ، لأن غياب هذا الاهتمام ببساطة يشعره أنه غير مرغوب فيه و أنه لا يتلقى الاحترام الكافي، لذا تذكري أنه زوجك و أن هناك واجبات تجاهه و من بينها الاهتمام المستمر، حاولي سؤاله عن كيف مر يومه و عن حاله عندما يبدو حزينا و ما إن كان يحتاج مساعدة منك، كل هذه التفاصيل من شأنها أن تشعره أنه مرغوب فيه و بالتالي سوف يبادر إلى احترامك بشكل تلقائي.
قومي بالاهتمام بمظهرك
في العادة ما تقوم المرأة بالاعتناء بمظهرها بشكل كبير في أول مراحل الزواج لكن ما إن تتقدم السنوات حتى تفقد هذا الاهتمام و على الخصوص بعد الولادة حيث يتحول تركيزها بالكامل نحو الاعتناء بأطفالها و إهمال مظهرها العام، هذا الأمر يؤدي إلى نفور الزوج من زوجتك و بشكل لا شعوري فهو يبدأ في عدم احترامك لأنك لا تحترمين نفسك، لذا احرصي على الاعتناء بمظهرك بشكل مستمر للحفاظ على احترام زوجك.
الاحترام يجب أن يكون متبادلا
لأجل أن يحترمك زوجك فإنك ملزمة باحترامه أيضا أي أن الاحترام بينكما يجب أن يكون متبادلا، لذا احرصي على معاملته بالطريقة التي ترغبين في أن يعاملك بها و لا تتوقعي احتراما إن لم تكوني أنت لا تحترمينه، فإن الاحترام المتبادل هو أساس أي علاقة سواء زوجية أو غيرها و ما إن يبدأ أحد الأطراف بعدم الاحترام فمن البديهي أن الآخر سوف يفعل الشيء نفسه لذا حاولي تفقد تصرفاتك و كلامك الموجه له و قومي بإبعاد كل شيء لا ينم على الاحترام و بالمقابل سوف تلاحظين تغييرا ملحوظا أيضا في طريقة تصرفه معك.
النقاشات الواعية والهادفة
إن من الأمور التي تؤدي بالزوج لفقدان احترامه تجاه الزوجة هو أنها لا تناقشه بطريقة سليمة عند ظهور أحد المشاكل في علاقتهما، فالنقاش يجب أن يكون هادفا و بأسس واعية و بنضج بعيدا عن تبادل الاتهامات واستخدام الكلمات النابية و الصراخ، لذا إن كنت تصرخين في وجه زوجه عند المشاكل فعليك حتما تغيير هذا الأمر و قومي بمناقشة المشاكل بشكل سليم بعيدا عن الصراخ و انتظري دائما لحين انتهائه من كلامه ثم وجهي كلامك و آرائك، هذا الأمر سوف يشعر الزوج أن كلمته مسموعة و محترمة و بالمقابل سوف يفعل الشيء ذاته معك.
الاهتمام بزوجك
إن قلة الاهتمام بزوجك أيضا من الدوافع التي تؤدي لعدم احترامه لك ، لأن غياب هذا الاهتمام ببساطة يشعره أنه غير مرغوب فيه و أنه لا يتلقى الاحترام الكافي، لذا تذكري أنه زوجك و أن هناك واجبات تجاهه و من بينها الاهتمام المستمر، حاولي سؤاله عن كيف مر يومه و عن حاله عندما يبدو حزينا و ما إن كان يحتاج مساعدة منك، كل هذه التفاصيل من شأنها أن تشعره أنه مرغوب فيه و بالتالي سوف يبادر إلى احترامك بشكل تلقائي.
قومي بالاهتمام بمظهرك
في العادة ما تقوم المرأة بالاعتناء بمظهرها بشكل كبير في أول مراحل الزواج لكن ما إن تتقدم السنوات حتى تفقد هذا الاهتمام و على الخصوص بعد الولادة حيث يتحول تركيزها بالكامل نحو الاعتناء بأطفالها و إهمال مظهرها العام، هذا الأمر يؤدي إلى نفور الزوج من زوجتك و بشكل لا شعوري فهو يبدأ في عدم احترامك لأنك لا تحترمين نفسك، لذا احرصي على الاعتناء بمظهرك بشكل مستمر للحفاظ على احترام زوجك.