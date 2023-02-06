المفتاح الثاني: أضيفي حلاوة الأخلاق..

1 لا يربح في النهاية إلا من يستطيع أن يبني جسرا من الثقة بينه وبين الناس، وليست مواد ذلك الجسر إلا الالتزام بالأصول الأخلاقية.

2 الأخلاق ـ وليست القوة ـ هي حصان السباق في اكتساب الناس.

3 أنفع الكنوز محبة القلوب.

4 أنت بين خيارين: إما أن تسيطري على مشاعرك الثائرة فتقوديها، أو تتركيها لتسيطر عليك فتقودك، وحينها خسرت المعركة.

5 اغتنمي الصدق في كل موضع، واجتنبي الشر والكذب؛ تسلمي.

6 لن تستطيعي الخوض في غمار حنايا أفئدة من حولك حتى تستميليها بالمودة والنقاء والصفاء.

7 ضعي نصب عينيك دائما: الصراحة والمواجهة هي العنصر الفعال في التواصل السليم .