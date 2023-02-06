المفتاح الثاني: أضيفي حلاوة الأخلاق..

سعد606
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- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,913
- النقاط
- 71
- العمر
- 61
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
1 لا يربح في النهاية إلا من يستطيع أن يبني جسرا من الثقة بينه وبين الناس، وليست مواد ذلك الجسر إلا الالتزام بالأصول الأخلاقية.
2 الأخلاق ـ وليست القوة ـ هي حصان السباق في اكتساب الناس.
3 أنفع الكنوز محبة القلوب.
4 أنت بين خيارين: إما أن تسيطري على مشاعرك الثائرة فتقوديها، أو تتركيها لتسيطر عليك فتقودك، وحينها خسرت المعركة.
5 اغتنمي الصدق في كل موضع، واجتنبي الشر والكذب؛ تسلمي.
6 لن تستطيعي الخوض في غمار حنايا أفئدة من حولك حتى تستميليها بالمودة والنقاء والصفاء.
7 ضعي نصب عينيك دائما: الصراحة والمواجهة هي العنصر الفعال في التواصل السليم.
2 الأخلاق ـ وليست القوة ـ هي حصان السباق في اكتساب الناس.
3 أنفع الكنوز محبة القلوب.
4 أنت بين خيارين: إما أن تسيطري على مشاعرك الثائرة فتقوديها، أو تتركيها لتسيطر عليك فتقودك، وحينها خسرت المعركة.
5 اغتنمي الصدق في كل موضع، واجتنبي الشر والكذب؛ تسلمي.
6 لن تستطيعي الخوض في غمار حنايا أفئدة من حولك حتى تستميليها بالمودة والنقاء والصفاء.
7 ضعي نصب عينيك دائما: الصراحة والمواجهة هي العنصر الفعال في التواصل السليم.