أفضل بديل لموقع egybest بدون إعلانات مزعجة

aymenbdn

aymenbdn

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1 نوفمبر 2022
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Ain tmouchnt
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ذكر
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بعد توقف موقع إيجي بست و وصل ذلك إلى موقع سيما .
👈 لا يوجد مصدر رسمي عن سبب ذلك إلا أنه يُشاع بأنها متابعات بسبب حقوق النشر .
👈 و قد يكون من المرجح إشهار سلبي لأنه يُشاع أيضا أنه موقع Egybest سيعود ابتداءا من شهر فيفري و سيكون بواجهة جديدة و هذا التوقف ما هو إلا إعادة ترتيبات تقنية للموقع و هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة .
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أفضل بديل لموقع egybest بدون إعلانات مزعجة
 
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