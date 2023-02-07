أفضل بديل لموقع egybest بدون إعلانات مزعجة

بعد توقف موقع إيجي بست و وصل ذلك إلى موقع سيما .لا يوجد مصدر رسمي عن سبب ذلك إلا أنه يُشاع بأنها متابعات بسبب حقوق النشر .و قد يكون من المرجح إشهار سلبي لأنه يُشاع أيضا أنه موقع Egybest سيعود ابتداءا من شهر فيفري و سيكون بواجهة جديدة و هذا التوقف ما هو إلا إعادة ترتيبات تقنية للموقع و هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة .اقرأ المقال كاملا