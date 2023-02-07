aymenbdn
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بعد توقف موقع إيجي بست و وصل ذلك إلى موقع سيما .
لا يوجد مصدر رسمي عن سبب ذلك إلا أنه يُشاع بأنها متابعات بسبب حقوق النشر .
و قد يكون من المرجح إشهار سلبي لأنه يُشاع أيضا أنه موقع Egybest سيعود ابتداءا من شهر فيفري و سيكون بواجهة جديدة و هذا التوقف ما هو إلا إعادة ترتيبات تقنية للموقع و هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة .
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أفضل بديل لموقع egybest بدون إعلانات مزعجة