اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

abdelghani_06

abdelghani_06

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2023
المشاركات
48
النقاط
5
محل الإقامة
العاصمة
الجنس
ذكر
اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولاتدعني بحسرتي ولا تكلني الي حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكرى وتحيرت في أمري وانت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر علي تفريج كربي وتيسير أموري
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
754
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
الله يفرج عليك أخي من باب واسع، واضب على الصلاة وقراءة القرآن والدعاء في الثلث الأخير من الليل إن إستطعت أو في أي وقت تراه مناسبا في هذه الأشهر المباركة، وأكثر من الصدقة ولو بكلمة طيبة او بسمة في وجه عائلتك، وإحمد الله كثيرا على تمام الصحة والعافية وحاول المشاركة في الجمعيات الخيرية والمساعدة بأي شيء تقدر عليه، وإن شاء الله سيتبدل الحال للأحسن.
هذا إن كنت تدعو لأجل نفسك وإن كان نقلا لتفيد به الآخرين فشكرا على المشاركة.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top