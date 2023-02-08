اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

abdelghani_06
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 جانفي 2023
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- الجنس
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اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولاتدعني بحسرتي ولا تكلني الي حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكرى وتحيرت في أمري وانت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر علي تفريج كربي وتيسير أموري