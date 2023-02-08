اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن

الله يفرج عليك أخي من باب واسع، واضب على الصلاة وقراءة القرآن والدعاء في الثلث الأخير من الليل إن إستطعت أو في أي وقت تراه مناسبا في هذه الأشهر المباركة، وأكثر من الصدقة ولو بكلمة طيبة او بسمة في وجه عائلتك، وإحمد الله كثيرا على تمام الصحة والعافية وحاول المشاركة في الجمعيات الخيرية والمساعدة بأي شيء تقدر عليه، وإن شاء الله سيتبدل الحال للأحسن.

هذا إن كنت تدعو لأجل نفسك وإن كان نقلا لتفيد به الآخرين فشكرا على المشاركة.