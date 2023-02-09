سوريا

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
603
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
يَا سورياماذا بعدَ الدمعِ أُهديكِ ...؟!
عُيُونُ الشِّعرِ بعضٌ مِن مَعانِيكِ...!
عَدَمتُكَ يا ذا الزمانُ الذي...
هَدمَ البيوتَ فوقَ أهالِيكِ...!
تَزَاحمَت النَّكباتُ تحتَ سَمَائِكِ...
كم مرَّةٍ بكت هَجراً شواطيكِ...!
وما طالَ موتٌ رِمشاً مِن مُروءَتِكِ...
ولا خَبَا لحنٌ مِن فَيضِ أغَانيكِ....!
فأنتِ الشَّامُ شامُ الفجرِ والتُّقى..
سيفُ العروبةِ بالرُّوحِ أفديكِ...!
لَولاكِ كانَ الشَّرقُ بِئراً دامِساً...
كَنزُ المَعَارِفِ إرثُ ماضيكِ...!
لَستُ أبكيكِ يا شامُ إنَّما....
أبوحُ ما عندي في لياليكِ...!
وأقولُ لِمَن تغافَلَ عنكِ جائِراً..
وزرعَ الأشلاءَ في أراضِيكِ...!
صبراً علينا فَما اللهُ بِغافِلٍ...
يا دارَ مَيَّةَ إنَّ اللهَ يَحميكِ...!
كم زلزلوا الأرضَ تحتَ اقدامِنا...
كم حاصروا الحَقَّ فوقَ رَوابيكِ...!
وبقيتِ أنتِ الشامُ أُمًَنا وبيتَنا...
قُدسُ الكرامَةِ كلُّ ما فيكِ...!
يا شامُ هذا القلبُ يعشَقُكِ...
فليسَ عندي غيرُ القلبِ أُعطيكِ...!
اليومَ دَمعٌ عَلَّ الدمعَ يجمَعُنا....
ولو كانَ التلاقي حينَ نبكيكِ...!
 
سعد606

سعد606

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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,923
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
اللهم يارب القلوب والعيون اقلب الاوضاع في سوريا و تركيا الى الافضل وأعدهم للهداية منك فهم احباؤك ودينك ورسلك وصلى الله عليه وسلم.
 
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