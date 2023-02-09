يَا سورياماذا بعدَ الدمعِ أُهديكِ ...؟!

عُيُونُ الشِّعرِ بعضٌ مِن مَعانِيكِ...!

عَدَمتُكَ يا ذا الزمانُ الذي...

هَدمَ البيوتَ فوقَ أهالِيكِ...!

تَزَاحمَت النَّكباتُ تحتَ سَمَائِكِ...

كم مرَّةٍ بكت هَجراً شواطيكِ...!

وما طالَ موتٌ رِمشاً مِن مُروءَتِكِ...

ولا خَبَا لحنٌ مِن فَيضِ أغَانيكِ....!

فأنتِ الشَّامُ شامُ الفجرِ والتُّقى..

سيفُ العروبةِ بالرُّوحِ أفديكِ...!

لَولاكِ كانَ الشَّرقُ بِئراً دامِساً...

كَنزُ المَعَارِفِ إرثُ ماضيكِ...!

لَستُ أبكيكِ يا شامُ إنَّما....

أبوحُ ما عندي في لياليكِ...!

وأقولُ لِمَن تغافَلَ عنكِ جائِراً..

وزرعَ الأشلاءَ في أراضِيكِ...!

صبراً علينا فَما اللهُ بِغافِلٍ...

يا دارَ مَيَّةَ إنَّ اللهَ يَحميكِ...!

كم زلزلوا الأرضَ تحتَ اقدامِنا...

كم حاصروا الحَقَّ فوقَ رَوابيكِ...!

وبقيتِ أنتِ الشامُ أُمًَنا وبيتَنا...

قُدسُ الكرامَةِ كلُّ ما فيكِ...!

يا شامُ هذا القلبُ يعشَقُكِ...

فليسَ عندي غيرُ القلبِ أُعطيكِ...!

اليومَ دَمعٌ عَلَّ الدمعَ يجمَعُنا....

ولو كانَ التلاقي حينَ نبكيكِ...!