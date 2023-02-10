قتاع الطين الاخضر 🌷🌷🌷

روحٌـ👀ـتائهةـ

روحٌـ👀ـتائهةـ

:: مُرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,910
النقاط
2,491
محل الإقامة
مملكة لايمكن لاحد دخولها فلا جدوى من المحاولة 😓
الجنس
أنثى
66666.gif

راح نشارككم اليوم منتوج جزائري ولنا الشرف والفخر اكتسح مؤخراا الاسواق ثمن التاعووو غاية الغاية ويحكم مدة طويلة حاجة برك لازم استعمال متواصل ليه يعنى ملازمش تقطعى عليه وراح تلقاي النتيجة باذن الله

بداووو بــ

فوائد الطين الاخضر :

1. علاج البشرة الدهنية وحب الشباب

2. توفير الحماية من أشعة الشمس

3. الوقاية من الالتهابات الجلدية

4. منع الإصابة بشيخوخة الجلد

5. تعزيز رطوبة الجلد

ودووك الحمد لله نلقاوه في علبة مغلقة زجاجية ومضاف اليها العديد من الاضافات كل وحدة تختار اللى يناسبها كاين حتى تاع ماء الورد .....انا حالياا عندى ثلاث اشهر تقريباا نستعمل في هداا دووك نخليلكم الصور هذا اللى نستعمل فيه بزيت الارغان ريحتوو تهبل واعطانى نتيجة صراحة



IMG_20230210_144014.jpg


IMG_20230210_143819.jpg

IMG_20230210_143919.jpg



اذا راكم تستعملوو فيه او سمعتووو عليه احكولنا عليه

777777.gif
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top