قتاع الطين الاخضر 🌷🌷🌷

روحٌـ👀ـتائهةـ
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راح نشارككم اليوم منتوج جزائري ولنا الشرف والفخر اكتسح مؤخراا الاسواق ثمن التاعووو غاية الغاية ويحكم مدة طويلة حاجة برك لازم استعمال متواصل ليه يعنى ملازمش تقطعى عليه وراح تلقاي النتيجة باذن الله
بداووو بــ
فوائد الطين الاخضر :
1. علاج البشرة الدهنية وحب الشباب
2. توفير الحماية من أشعة الشمس
3. الوقاية من الالتهابات الجلدية
4. منع الإصابة بشيخوخة الجلد
5. تعزيز رطوبة الجلد
ودووك الحمد لله نلقاوه في علبة مغلقة زجاجية ومضاف اليها العديد من الاضافات كل وحدة تختار اللى يناسبها كاين حتى تاع ماء الورد .....انا حالياا عندى ثلاث اشهر تقريباا نستعمل في هداا دووك نخليلكم الصور هذا اللى نستعمل فيه بزيت الارغان ريحتوو تهبل واعطانى نتيجة صراحة
اذا راكم تستعملوو فيه او سمعتووو عليه احكولنا عليه
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