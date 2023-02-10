قتاع الطين الاخضر 🌷🌷🌷

ودووك الحمد لله نلقاوه في علبة مغلقة زجاجية ومضاف اليها العديد من الاضافات كل وحدة تختار اللى يناسبها كاين حتى تاع ماء الورد .....انا حالياا عندى ثلاث اشهر تقريباا نستعمل في هداا دووك نخليلكم الصور هذا اللى نستعمل فيه بزيت الارغان ريحتوو تهبل واعطانى نتيجة صراحة