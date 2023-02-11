حيوان الاوكابي

السلام عليكم ..حبيت نشارككم هذا المعلومة الجميلة من بلاد افريقية جميلة تدعى ( الكونغو ) ... بعييدا عن ما نعرفه من الحرب الاهلية او فشل منتخبهمكرويا في اي بطولة او تصفيات... لكن الكونغو لديها ما لايملكه الكثير من الدول الافريقية اجمل نهر في القارةنهر الكونغو المحاط بالغابات والسهول . وهذا الحيوان الفريد من نوعه يعيش في تلك المحميات الطبيعيةحيوان الأوكابي Okapi --- من اغرب الحيوانات واندرها فهو من الثدييات وقد حير العلماء بجسمه الغريب فهو يجمع بين سمات حيوانات مختلفه فيجمع بين الزرافه والغزال والحمار الوحشى وله لسان طويل لدرجة تمكنه من تنظيف العينان والاذنان بواسطتة ويعيش في الكونغو بالغابات الرطبة حول نهر الكونغو بإفريقيا ويوجد منه في البرية 200 حيوان فقط وهو مهدد بالانقراض وقد تم اكتشافه بوساطة المكتشفين الأوروبيين عام 1900م واستؤنس من قبل حديقتى الحيوانات بلندن وكاليفورنيا - ورغم الصلة الوثيقة ما بين الأوكابى والزرافة فإنه يختلفعنها حجما ولونا فارتفاعه حتى المنكبين لا يزيد على متر ونصف المتر,وقوائمه وعنقه أقصر من قوائم الزرافة وعنقها ولها لسان طويل جدا (حوالي 30 سم ) مرن ولونه ازرق ويقتات أوراق الشجر والفواكه والحبوب وبعض نباتات تعتبر سامة.