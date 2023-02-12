قصيدة “أوكي” وأخواتها

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
610
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
(أوكي) تُرَدِّدُها وَقَلْبـُكَ يَطْـرَبُ

وَتَلُوكُ مِنْ (أخواتِها) مـا يُجْلَـبُ

فتقولُ: (يَسْ) مُتَرَنِّمًا بِجَوابِهـا

وبـ (نُو) رُدُّ القَوْلَ إِذْ لا تَرْغَـبُ

وَتَعُدّ (وَنْ) مُسْتَغنِيًا عن واحدٍ

وبـ (تُو) تُثَنّي الْعَدَّ حينَ تُحَسِّـبُ

تصفُ الجديدَ (نيو) و (أُولْدَ) قديمَهُ

و (بْليز) تَسْتَجْدي بها مَـنْ تَطْلُـبُ

وإذا تَوادَعْنا فـ (بـايُ) وَداعُنـا

وتصيحُ (ولكمْ – هايَ) حِينَ تُرَحِّـبُ

مَهْلاً بُنـيَّّ … فَمُسْتّعـارُ حَدِيثِكُـمْ

عَبَثٌ … وَعُجْمَـةُ لَفْظِـهِ لا تُعْـرَبُ

تَدْعو أخـاكَ اليَعْرُبـيَّ كـأَعْجَـمٍ

مُسْتَعْرِضًـا بـِرِطانَـةٍ تَتَقَـلَّـبُ !!

تَسْتَبْـدِلُ الأَدْنـى بِخَيْـرِ كلامِنـا

وَكَـأَنَّ زامِـرَ حَيِّنـا لا يُطْـرِبُ !!

أَنـَعُـدُّ ذاكَ هزيـمـةً نفسـيَّـةً

أمْ أنّهُ شَغـَبٌ…فـلا نَسْتـَغـْـرِبُ ؟

مَهْلاً أَخـي فـي الضّادِ ياابن عُرُوبَتي

إنَّ الفـَصاحَـةََ واجِـبٌ بـِكَ يُنْـدَبُ

حَسْبُ العُرُوبَةِ أنَّ تـَخـاذَلَ قومُهـا

فلنحتفـظْ منهـا بلفـظٍ يَـعْـذُبُ


للشاعر صالح السحيب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top