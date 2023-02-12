قصيدة “أوكي” وأخواتها

razan roza
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- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
(أوكي) تُرَدِّدُها وَقَلْبـُكَ يَطْـرَبُ
وَتَلُوكُ مِنْ (أخواتِها) مـا يُجْلَـبُ
فتقولُ: (يَسْ) مُتَرَنِّمًا بِجَوابِهـا
وبـ (نُو) رُدُّ القَوْلَ إِذْ لا تَرْغَـبُ
وَتَعُدّ (وَنْ) مُسْتَغنِيًا عن واحدٍ
وبـ (تُو) تُثَنّي الْعَدَّ حينَ تُحَسِّـبُ
تصفُ الجديدَ (نيو) و (أُولْدَ) قديمَهُ
و (بْليز) تَسْتَجْدي بها مَـنْ تَطْلُـبُ
وإذا تَوادَعْنا فـ (بـايُ) وَداعُنـا
وتصيحُ (ولكمْ – هايَ) حِينَ تُرَحِّـبُ
مَهْلاً بُنـيَّّ … فَمُسْتّعـارُ حَدِيثِكُـمْ
عَبَثٌ … وَعُجْمَـةُ لَفْظِـهِ لا تُعْـرَبُ
تَدْعو أخـاكَ اليَعْرُبـيَّ كـأَعْجَـمٍ
مُسْتَعْرِضًـا بـِرِطانَـةٍ تَتَقَـلَّـبُ !!
تَسْتَبْـدِلُ الأَدْنـى بِخَيْـرِ كلامِنـا
وَكَـأَنَّ زامِـرَ حَيِّنـا لا يُطْـرِبُ !!
أَنـَعُـدُّ ذاكَ هزيـمـةً نفسـيَّـةً
أمْ أنّهُ شَغـَبٌ…فـلا نَسْتـَغـْـرِبُ ؟
مَهْلاً أَخـي فـي الضّادِ ياابن عُرُوبَتي
إنَّ الفـَصاحَـةََ واجِـبٌ بـِكَ يُنْـدَبُ
حَسْبُ العُرُوبَةِ أنَّ تـَخـاذَلَ قومُهـا
فلنحتفـظْ منهـا بلفـظٍ يَـعْـذُبُ
للشاعر صالح السحيب
وَتَلُوكُ مِنْ (أخواتِها) مـا يُجْلَـبُ
فتقولُ: (يَسْ) مُتَرَنِّمًا بِجَوابِهـا
وبـ (نُو) رُدُّ القَوْلَ إِذْ لا تَرْغَـبُ
وَتَعُدّ (وَنْ) مُسْتَغنِيًا عن واحدٍ
وبـ (تُو) تُثَنّي الْعَدَّ حينَ تُحَسِّـبُ
تصفُ الجديدَ (نيو) و (أُولْدَ) قديمَهُ
و (بْليز) تَسْتَجْدي بها مَـنْ تَطْلُـبُ
وإذا تَوادَعْنا فـ (بـايُ) وَداعُنـا
وتصيحُ (ولكمْ – هايَ) حِينَ تُرَحِّـبُ
مَهْلاً بُنـيَّّ … فَمُسْتّعـارُ حَدِيثِكُـمْ
عَبَثٌ … وَعُجْمَـةُ لَفْظِـهِ لا تُعْـرَبُ
تَدْعو أخـاكَ اليَعْرُبـيَّ كـأَعْجَـمٍ
مُسْتَعْرِضًـا بـِرِطانَـةٍ تَتَقَـلَّـبُ !!
تَسْتَبْـدِلُ الأَدْنـى بِخَيْـرِ كلامِنـا
وَكَـأَنَّ زامِـرَ حَيِّنـا لا يُطْـرِبُ !!
أَنـَعُـدُّ ذاكَ هزيـمـةً نفسـيَّـةً
أمْ أنّهُ شَغـَبٌ…فـلا نَسْتـَغـْـرِبُ ؟
مَهْلاً أَخـي فـي الضّادِ ياابن عُرُوبَتي
إنَّ الفـَصاحَـةََ واجِـبٌ بـِكَ يُنْـدَبُ
حَسْبُ العُرُوبَةِ أنَّ تـَخـاذَلَ قومُهـا
فلنحتفـظْ منهـا بلفـظٍ يَـعْـذُبُ
للشاعر صالح السحيب