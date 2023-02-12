قصيدة “أوكي” وأخواتها

(أوكي) تُرَدِّدُها وَقَلْبـُكَ يَطْـرَبُ



وَتَلُوكُ مِنْ (أخواتِها) مـا يُجْلَـبُ



فتقولُ: (يَسْ) مُتَرَنِّمًا بِجَوابِهـا



وبـ (نُو) رُدُّ القَوْلَ إِذْ لا تَرْغَـبُ



وَتَعُدّ (وَنْ) مُسْتَغنِيًا عن واحدٍ



وبـ (تُو) تُثَنّي الْعَدَّ حينَ تُحَسِّـبُ



تصفُ الجديدَ (نيو) و (أُولْدَ) قديمَهُ



و (بْليز) تَسْتَجْدي بها مَـنْ تَطْلُـبُ



وإذا تَوادَعْنا فـ (بـايُ) وَداعُنـا



وتصيحُ (ولكمْ – هايَ) حِينَ تُرَحِّـبُ



مَهْلاً بُنـيَّّ … فَمُسْتّعـارُ حَدِيثِكُـمْ



عَبَثٌ … وَعُجْمَـةُ لَفْظِـهِ لا تُعْـرَبُ



تَدْعو أخـاكَ اليَعْرُبـيَّ كـأَعْجَـمٍ



مُسْتَعْرِضًـا بـِرِطانَـةٍ تَتَقَـلَّـبُ !!



تَسْتَبْـدِلُ الأَدْنـى بِخَيْـرِ كلامِنـا



وَكَـأَنَّ زامِـرَ حَيِّنـا لا يُطْـرِبُ !!



أَنـَعُـدُّ ذاكَ هزيـمـةً نفسـيَّـةً



أمْ أنّهُ شَغـَبٌ…فـلا نَسْتـَغـْـرِبُ ؟



مَهْلاً أَخـي فـي الضّادِ ياابن عُرُوبَتي



إنَّ الفـَصاحَـةََ واجِـبٌ بـِكَ يُنْـدَبُ



حَسْبُ العُرُوبَةِ أنَّ تـَخـاذَلَ قومُهـا



فلنحتفـظْ منهـا بلفـظٍ يَـعْـذُبُ





للشاعر صالح السحيب ​