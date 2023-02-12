الخرشف يا خو

السلام عليكممحبي و محبات الخرشف نتمنى تكونو بخير و يكون الخرشف متوفر في ولايتكمو للي ما يعرفش حبيبنا الخرشف هاو ليكوهو لا فاكهة لا خضروات هو عبارة عن نبتة شوكية مكونة من الياف مذاقها يشبه مذاق العشب ههههه الحشيش مرة نوعا غير مغذي لكنه مليء بالمعادن و مفيد لتفريغ الامعاء كونه فيه اليافكانت جدتي ربي يرحمها تقول ان الجزائريين قبل الاستعمار ما كانو يعرفو لا خرشف لا شبت لا حرشة لا تلفاف لا كراع الجاجة اللي نحن الان نعتبروهم مقرمشات هههه (ملاحظة اذا ما عرفت حتى عشبة من هذو الاعشاب راك من عهد البايات و الدايات ولا راك من عصر الشيبس و شوابس) هذي الاعشاب جبلية تنمو من تلقاء نفسها ولا تغني ولا تسمن من جوع لكن بعد الاستدمار الفرنسي ما سلب الجزائريين اراضيهم و محاصيلهم الزراعية اضطروا يطلعوا للجبال و الغابات و يأكلوا هذي الاعشاب من فرط جوعهمالمهم لماذا ناكلوا الخرشف رغم مرارة ذوقه؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يحيرنيانا نحبو و ناكلو سائر الايام لكن كي نعود نتوحم حاجة خلاف كون نصيب نتغدى و نتعشى بيه المهم اللي يحبو يصوت الفوق و يقولنا السبب في تعليقسلام