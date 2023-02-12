الخرشف يا خو

هل تحب الخرشف

  • نعم

    صوت: 2 66.7%

  • لا

    صوت: 1 33.3%
  • مجموع المصوتين
    3
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::
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السلام عليكم
محبي و محبات الخرشف نتمنى تكونو بخير و يكون الخرشف متوفر في ولايتكم
و للي ما يعرفش حبيبنا الخرشف هاو ليك
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وهو لا فاكهة لا خضروات هو عبارة عن نبتة شوكية مكونة من الياف مذاقها يشبه مذاق العشب ههههه الحشيش مرة نوعا غير مغذي لكنه مليء بالمعادن و مفيد لتفريغ الامعاء كونه فيه الياف
كانت جدتي ربي يرحمها تقول ان الجزائريين قبل الاستعمار ما كانو يعرفو لا خرشف لا شبت لا حرشة لا تلفاف لا كراع الجاجة اللي نحن الان نعتبروهم مقرمشات هههه (ملاحظة اذا ما عرفت حتى عشبة من هذو الاعشاب راك من عهد البايات و الدايات ولا راك من عصر الشيبس و شوابس) هذي الاعشاب جبلية تنمو من تلقاء نفسها ولا تغني ولا تسمن من جوع لكن بعد الاستدمار الفرنسي ما سلب الجزائريين اراضيهم و محاصيلهم الزراعية اضطروا يطلعوا للجبال و الغابات و يأكلوا هذي الاعشاب من فرط جوعهم
المهم لماذا ناكلوا الخرشف رغم مرارة ذوقه؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يحيرني
انا نحبو و ناكلو سائر الايام لكن كي نعود نتوحم حاجة خلاف كون نصيب نتغدى و نتعشى بيه المهم اللي يحبو يصوت الفوق و يقولنا السبب في تعليق
سلام
 
روحٌـ👀ـتائهةـ

روحٌـ👀ـتائهةـ

:: مُرشحة لطاقم العمل ::
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مملكة لايمكن لاحد دخولها فلا جدوى من المحاولة 😓
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أنثى

السلام عليكم ....

نحبوو الخرشف مرقة حمرا بالحم غنمى هههه حاجة تحفة نشفي لجدى واحناا كان يدينا معاه نحووه ..

 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
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ذكر
يا تل اختي خديجة حكيلنا علة فوائد التشينة ولا البنان او الكسكس
خطيك من الخرشف راه مافيه حتى فايدة لا بنة ق العلما يهفو فينا هههههه

انا ما نحبهش و ما نشريهش الا نهار تكون المدام معايا لازم تشريه
و تعمل بيه مرقة مع الجلبانة و الجاج
بصراحة المرقة تجي بنينة و ثقيلة اما هو فنو نو هههههه مافيه حتى بنة ههههههه
 
Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
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إنضم
15 جانفي 2023
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
شكرا السيدة خرشوفة ههههه ( قالك ألي يحب الخرشف نسموه خرشوف اذا مذكر والمؤنث خرشوفة ..هههه
وبالمناسبة نحب النبتة العجيبة هههه
 
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