انا و المريض العقلي!

Andy_Delort

Andy_Delort

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الجزائر العاصمة
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ذكر
موقف مين كنت صغير:

نشفا مين كنت صغير كان عمري11 سنة كنت نتمشا انا وصاحبي فلمارشي... كاين واحد انسان مريض عقلي ربي يشفيه على كل حال.... يدير اصواات انورمال.... صحبي قلي هذاك مهبول.... وانا باش نثبتلو بلي هذاك انسان طبيعي مية مية100%.... وباش ميتنمرش عليه.... قتلو اودي لباس علييه هوا برك يحب يدير الاصوات هاذوك.... المهم رحت قربتلو قتلو سي عامر واش راك لباس؟ ..
هذاك المريض قلي شوف يعيطلك باباك انا دورت راسي شفت مورايا مكاين حتى واحد لسع مرجع راسي ويااطيني بواحد الكففف.... تحس ضرباتك زنزلة على سلم 9.1 ريشتر .... المهم من قوة الكف حسيت الفك تاعي ديمونطا... وهربت نجري... صحبي تقطع عليا بالضحك وقاعد يقولي شفت هذاك انسان طبيعي مية مية...

العبرة: متلعبهاش فاهم الحياة بزاف لخاطر قادر يجيك الكف من الانسان لي كنت ديفوندي عليه
العبرة 2: الفك تاعي مزال مين ذاك يسطر عليا نديرلو لاڨلاص
العبرة ثلاثة: قاع نغلطو ونتعلمو.
 
razan roza

razan roza

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إنضم
2 ماي 2022
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
ههههههه معليش تكبر وتنسى
 
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