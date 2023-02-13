تجربتي في تربية القطط ؟

واحد يمات حكمني الهوس تاع القطوطة وين نصيب قط نجيبو نوكلو ايمات ومبعد منصيبوش نكتئب شوية نروشارشي عليه فلحومة شوية نوصي عليه شوية بصح ميبانش... ابا مرة شيباني راح رحلة عمل ايمات كي رجع لقاني مربي سبع قطوطة فدار هذا حمر هذا قهوي هذا زنجي المهم كل قط كيداير.... ستناني حتى جيت داخل مع الباب ويروشني بسبرينشة على الوجه بدون سبب... راك فاهم باباك يضربك بلا سبة بصح لازم سمعا وطاعة.... زادني دوزيام سبرينشة فلاڨوش... رغرغت عيناي بصح راك فاهم لازم تبقى سمعا وطاعة... طروزيام يجيني ببونيا للوجه وينطق ااه يا العيدااري علبالك بروحك دايرها ثماك نقطت انا واش داير مدرتش وهوا تدي الكف وتسكت علبالك بروحك ااه يا الحلوف....



المهم كي خرج قاتلي الوالدة مكان لاه تحوس على لقطوطة راه بعثهم لمطونهم الاصلي (الزنقة)..

شرح كلمات:

سبرينشه: كف حار

بونيا: دبزة

العيداري: مفهمتهاش بصح كلمة متوارثة عبر الاجيال صاديبو شا هيا.



العبرة: مكاش كيفاش نفهمك بلي الوالد لازم نحترموه ونقدروه بصح الكف مرات يكون بار طرونش ومرات فاصيليتي المهم يكون عندك روح التقبل ❤



العبرة اثنين: متربوش قطوطة يديرو الحساسية