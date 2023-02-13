المفتاح الثالث: التجديد والإبداع

سعد606
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- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 1,928
- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
التغيير قانون ثابت في الحياة.
* الإبداع ليس موهبة يولد بها البعض ويحرم منها آخرون، وإنما هو فن مثل كل الفنون يمكن تعلمه من قبل الجميع.
* تكمن عظمة الحياة في قابليتها للتغيير وقدرتها على التطوير، وتكمن عظمة الإنسان في قدرته على أن يكون فاعل ذلك.
* التجديد سر استمرار الوجود، والبقاء في حالة واحدة يعني الجمود والموت.
* من الصعب إحراز النجاح دون القيام بأي تجديد في العمل أو تطوير في الأسلوب.
* الإبداع ليس موهبة يولد بها البعض ويحرم منها آخرون، وإنما هو فن مثل كل الفنون يمكن تعلمه من قبل الجميع.
* تكمن عظمة الحياة في قابليتها للتغيير وقدرتها على التطوير، وتكمن عظمة الإنسان في قدرته على أن يكون فاعل ذلك.
* التجديد سر استمرار الوجود، والبقاء في حالة واحدة يعني الجمود والموت.
* من الصعب إحراز النجاح دون القيام بأي تجديد في العمل أو تطوير في الأسلوب.