المفتاح الثالث: التجديد والإبداع

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,928
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
التغيير قانون ثابت في الحياة.
* الإبداع ليس موهبة يولد بها البعض ويحرم منها آخرون، وإنما هو فن مثل كل الفنون يمكن تعلمه من قبل الجميع.
* تكمن عظمة الحياة في قابليتها للتغيير وقدرتها على التطوير، وتكمن عظمة الإنسان في قدرته على أن يكون فاعل ذلك.
* التجديد سر استمرار الوجود، والبقاء في حالة واحدة يعني الجمود والموت.
* من الصعب إحراز النجاح دون القيام بأي تجديد في العمل أو تطوير في الأسلوب.
 
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