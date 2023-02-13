المفتاح الثالث: التجديد والإبداع

* الإبداع ليس موهبة يولد بها البعض ويحرم منها آخرون، وإنما هو فن مثل كل الفنون يمكن تعلمه من قبل الجميع.

* تكمن عظمة الحياة في قابليتها للتغيير وقدرتها على التطوير، وتكمن عظمة الإنسان في قدرته على أن يكون فاعل ذلك.

* التجديد سر استمرار الوجود، والبقاء في حالة واحدة يعني الجمود والموت.

* من الصعب إحراز النجاح دون القيام بأي تجديد في العمل أو تطوير في الأسلوب.