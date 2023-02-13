بمناسبة عيد الجرب 14 فيفري !

ههههههههههههههه يا تل الحب يخليك شاعر بكلمات

من الشعر الجاهلي ههههههه يفهمها ق عنتر او الامين ههههههه



نخبرك بحاجة بيناتنا ما تخبر حتى واحد

انا كنت نكتب لاصحابي الرسايل لانهم ما يعرفوش يعبروا و خطهم ماهوش مفهوم هههههههههههه