بمناسبة عيد الجرب 14 فيفري !

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
2,365
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
/

مين كنت نقرا فليسي... كنت مراهق... كان نهارها عيد الجرب.... كنت فكلاصة حتة طاحت عليا الاستاذة رافد وحدة شيكولا مغلفة ورسالة تا حب... فحواها
"احبك حبا فلمسار محابه"
الاستاذة معاقبتنيش بسبب الشيكولا
عاقبتني بسبب فحوى الرسالة
منجمتش تفهاما علم كبير خو.. انذاك كنت حاب نبتكر كلمات جدد... كنت ملهم..... واش دير.... باش نحس روحي ساحر... خلاصت عليا واقف في اخر القسم مطلع زوج يدين ورجل

واش دير خو الحب صعيب لازم تضحية​
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,449
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ههههههههههههههه يا تل الحب يخليك شاعر بكلمات
من الشعر الجاهلي ههههههه يفهمها ق عنتر او الامين ههههههه

نخبرك بحاجة بيناتنا ما تخبر حتى واحد
انا كنت نكتب لاصحابي الرسايل لانهم ما يعرفوش يعبروا و خطهم ماهوش مفهوم هههههههههههه
 
Rochdi.dz

Rochdi.dz

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 جانفي 2009
المشاركات
3,476
النقاط
351
محل الإقامة
هنا برك
الجنس
ذكر
ههه وقت كانت الماريجا ب 8 لاف كان الحب ساهل حتى البرية تكتب فيها ابتسامة قبل فتح الرسالة و انت فاريها 😄
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top