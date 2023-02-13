بمناسبة عيد الجرب 14 فيفري !

Andy_Delort
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 2,365
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
/
مين كنت نقرا فليسي... كنت مراهق... كان نهارها عيد الجرب.... كنت فكلاصة حتة طاحت عليا الاستاذة رافد وحدة شيكولا مغلفة ورسالة تا حب... فحواها
"احبك حبا فلمسار محابه"
الاستاذة معاقبتنيش بسبب الشيكولا
عاقبتني بسبب فحوى الرسالة
منجمتش تفهاما علم كبير خو.. انذاك كنت حاب نبتكر كلمات جدد... كنت ملهم..... واش دير.... باش نحس روحي ساحر... خلاصت عليا واقف في اخر القسم مطلع زوج يدين ورجل
واش دير خو الحب صعيب لازم تضحية
مين كنت نقرا فليسي... كنت مراهق... كان نهارها عيد الجرب.... كنت فكلاصة حتة طاحت عليا الاستاذة رافد وحدة شيكولا مغلفة ورسالة تا حب... فحواها
"احبك حبا فلمسار محابه"
الاستاذة معاقبتنيش بسبب الشيكولا
عاقبتني بسبب فحوى الرسالة
منجمتش تفهاما علم كبير خو.. انذاك كنت حاب نبتكر كلمات جدد... كنت ملهم..... واش دير.... باش نحس روحي ساحر... خلاصت عليا واقف في اخر القسم مطلع زوج يدين ورجل
واش دير خو الحب صعيب لازم تضحية
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