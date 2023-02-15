فيديو: كيف حتى أصبحت أوروبا أكبر سوق للمخدرات؟ موقع "عربيسَنْس" يضم العديد من المحتويات مثل: الأخبار، قصص حقيقية، معلومات ثقافية.

فيديو: كيف حتى أصبحت أوروبا أكبر سوق للمخدرات؟في فرنسا والدول الأوروبية بالإمكان طلب المخدرات المحظورة دولياً مثل الكوكايين من تطبيق تيليغرام وبعد 20 دقيقة يكون عند باب بيتك ومعه المخدر كأنك تطلب بيتزا.التقرير الذي نشرته وكالة AFP يقول إن أوروبا أصبحت أكبر سوق لبيع المخدرات في العالم من حيث الأرباح.رابط المقال كاملا والفيديو اضغط على رابط