عيد الحب لدى للمتزوجين

لا أعلم لما ينقبض قلبي ويضيق صدري عندما تحل عليه مناسبات على شاكلة عيد الحب ومشتقاته طيلة السنة عندما تعزف على أوتار العواطف و تتغنى بالمشاعر والأحاسيس وتشتغل كعميل أمني يورطك ويوقعك في قلاقل ومتاعب مع أجهزة الاستخبارات الزوجية.

وعوض أن تتمدد أوعية القلب الدموية ويستقر نبضه و بذلك يتحسن عموم ظغطه في عيده المخصص للقلوب الرايحة الا أن شخصا مثلي لا يؤمن بهذا الجياح التقدمي قد تصيبه نوبة قلبية في عيد الحب ،، زعما زعما على قول الشاعر الڨيتاريست تكفاريناس



بغض النظر عن ماهية هذه المناسبة اللعينة وفكرتها اللئيمة الا أن استغلالها من طرف الزوجات المتربصات بداعي الحب والاخلاص على طريقة الفرض المدرسي الفجائي لتقييم عواطف الزوج وأحاسيسه الحمراء المجففة طول الليل والنهار على سطح قلبه كطماطيش الصيف المشرّح يجعله مهموما مغموما مقبوض القلب محاصر كفأر مسكين بين مخالب قطة الدار ومصيدة الكفار



مولاي يا مولاااااي من لي ألوذ به إياك يا سندي



عن مطالبتها إياه بهدية عيد الحب ولو كانت الهدية عشرة الاف فليكسي المهم الپروفيتاج في اللحظة السانحة مهما كانت المناسبة حرام ولا حلال.



أحد الزملاء أهدى زوجته فليكسي كبير بالمناسبة كان نصيبه منها كلمتين "جيب الخبز" والباقي ساعات طويلة بين البنت وأمها.

رفيق صايفي: وين راهي الرومنسية يا طحاحنة









حتى وان كان فقيه زمانه و جهبذ أقرانه لن تحول دروسه وتفاسيره و لا حتى ابتهالاته النقشبندية ،،مولاي يا مولاااااي من لي ألوذ به إياك يا سنديعن مطالبتها إياه بهدية عيد الحب ولو كانت الهدية عشرة الاف فليكسي المهم الپروفيتاج في اللحظة السانحة مهما كانت المناسبة حرام ولا حلال.أحد الزملاء أهدى زوجته فليكسي كبير بالمناسبة كان نصيبه منها كلمتين "جيب الخبز" والباقي ساعات طويلة بين البنت وأمها.رفيق صايفي: وين راهي الرومنسية يا طحاحنة

وين راه الدبدوب لحمر يا معمّر

اليوم ماتفراش