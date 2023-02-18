aymenbdn
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رسالتي نوجهها لبعض نساء الذين يدعون الحرية بشكل الخطىء
إذا كانت الزوجات يطالبن بالحرية، بغيت نعرف واش تقصد بالحرية؟ شيء لي استنتجته يريدون حرية التسكع فى الشوارع لأخر لليل ومكانش لي يدخل فيها والرقص والشرب والسهر فى النوادى.
شاهد الفيديو كاملا :
هل هذه هي الحرية؟
إذا كانت الزوجات يطالبن بالحرية، بغيت نعرف واش تقصد بالحرية؟ شيء لي استنتجته يريدون حرية التسكع فى الشوارع لأخر لليل ومكانش لي يدخل فيها والرقص والشرب والسهر فى النوادى.
شاهد الفيديو كاملا :
هل هذه هي الحرية؟