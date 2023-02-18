هل هذه هي الحرية؟

aymenbdn

aymenbdn

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إنضم
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Ain tmouchnt
الجنس
ذكر
رسالتي نوجهها لبعض نساء الذين يدعون الحرية بشكل الخطىء
إذا كانت الزوجات يطالبن بالحرية، بغيت نعرف واش تقصد بالحرية؟ شيء لي استنتجته يريدون حرية التسكع فى الشوارع لأخر لليل ومكانش لي يدخل فيها والرقص والشرب والسهر فى النوادى.

شاهد الفيديو كاملا :
هل هذه هي الحرية؟
 
razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
أن حركة تحرير المرأة هي حركة علمانية، نشأت في مصر، ومنها نُشرت في أرجاء البلاد العربية والإسلامية، وهدفها هو قطع صلة المرأة بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها كالحجاب، وتقييد الطلاق ومنع تعدد الزوجات والمساواة في الميراث وتقليد المرأة الغربية في كل شيء.
كما يصوّر الكاريكاتور الغربي "المرأة المسلمة وهي ترتدي الحجاب" على أنّها كائنة مضطهدة، لا تملك أيّ وسيلة للتعبير عن نفسها بحرية. كما إنّ الغرب يفهم من قوامية الرجل على زوجته، التقليل من شأن المرأة، واتخاذها مادة هزيلة لأغراض الرجل
.الأصل قرارها في البيت، وهو خير لها في دينها ودنياها. قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33].
 
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