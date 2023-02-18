السلام عليكم لا أدري كيف اخبركم ان قلبي بعيد عن ربي عندي 40سنة اصلي واخلف وساعات اتعمد تركها بعتيقاد اني لن ادخل الجنة مهما فعلت

كيف انتظم بصلاتي وكيف هي صلاة للتوبة وهل هناك شروط يجب اتباعها اريد أن اصلي ولكني اتقاعس واتخاذل اعلم ان الله هو من خلقني هكذا فلما يقولون سيعذبني وادخل النار وهو من كتب على ناصيتي شقي

مشكلتي كبيرة فهل اجد من يساعدني ولو بدعوة