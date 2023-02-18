مشكلتي انا لا أصلي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
754
النقاط
51
السلام عليكم لا أدري كيف اخبركم ان قلبي بعيد عن ربي عندي 40سنة اصلي واخلف وساعات اتعمد تركها بعتيقاد اني لن ادخل الجنة مهما فعلت
كيف انتظم بصلاتي وكيف هي صلاة للتوبة وهل هناك شروط يجب اتباعها اريد أن اصلي ولكني اتقاعس واتخاذل اعلم ان الله هو من خلقني هكذا فلما يقولون سيعذبني وادخل النار وهو من كتب على ناصيتي شقي
مشكلتي كبيرة فهل اجد من يساعدني ولو بدعوة
 
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