طرد إسرائيل من القمة الإفريقيا

فيديو: الجزائر وجنوب إفريقيا يطردون إسرائيل من القمة الإفريقيا فيديو لطرد دبلوماسية إسرائيلية من القمة الإفريقيا

فيديو لطرد الدبلوماسية الإسرائيلية من القمة الإفريقية.تل أبيب اتهمت #الجزائر وجنوب إفريقيا بتدبير هذه الخطوة.. مشاهد تظهر لحظة طرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ومرافقتها من قبل حراس الأمن إلى خارج القاعة.رابط الفيديو: