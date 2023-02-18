طرد إسرائيل من القمة الإفريقيا

aymenbdn
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فيديو لطرد الدبلوماسية الإسرائيلية من القمة الإفريقية.
تل أبيب اتهمت #الجزائر وجنوب إفريقيا بتدبير هذه الخطوة.. مشاهد تظهر لحظة طرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ومرافقتها من قبل حراس الأمن إلى خارج القاعة.
رابط الفيديو:
فيديو: الجزائر وجنوب إفريقيا يطردون إسرائيل من القمة الإفريقيا
فيديو لطرد دبلوماسية إسرائيلية من القمة الإفريقيا
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