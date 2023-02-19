عندي فوبيا من الكلاب لكني تغلبت عليها !

موقف مع الكلاب:من الاشياء لي ممكن مننساهاش كان عندنا جار عندو ولادو يحبو تربية الكلاب هاذا بيت بول هذا مانيلواا هاذا بارجي المو وبزاف انواع.... ابان هاذيك الفترة انا كان عندي نوع من الفوبيا منهم بصح منحبش نبين ضعفي.... المهم نهار الاحد 10 تا صباح 2018.. بتوقيت غرينتش... لابس حذاء رياضي تريكو تا البرصا مزطط بلزرق ولحمر... سرفاتمو نوار.... قرعة معمرة بماء الحنفية... مدومدني ماتش ليكيب تاعي ضد ايكيب وسمها درب التبانة.... انا خرجت مدار ونشوف جاري مع كلبو... يدرب فيه طرق اصطياد الفريسة .... انا جاست شفتهم كان الباب تاع الدار تبلع .... دك مكاش كيفاش تولي... كملت فيها... اني نتمشى بخطى الواثق... جاري وين قرا وتعلم باش يعرف يدريسي الڪلاب.... ونسمع في الجار هذاك مسمي الكلب تاعو.... سيمون.... اش اش سيمون.... سيداون سيمون.... بوجي سيمون.... اطاك سيمون... مع روحي قلت متقعااادش خووو.. كلب وسمو سيمون باين طري .... سيمون في فيلم درامي مبسموهالوش.... ومبعد نسمع في جاري يقولو جيبو سيمون جيبو... دورت راسي ونشوف الكلب جاي فجيهتي.... اوا سيمون مش جايني.... لالا راه قرب... انا نويت نقلع ونحس بطعم العضة اسفل الظهر ... بديت نقول لالا مش انا... سيمون يعض مليح ويجبد.... ااارباااني كي دااارله... حسيت روحي اندثرت ديرڪت.ابري اسوء شيء يصرالك تروح تخيط الجرح اسفل الظهر عند فرملية بنت حومة صغيرة عليك ب5 سنين... كنت نتا مربيها على يدك وكي تبكي تشريلها الحلوى بش تسكت .... هيا تخيط تقولك لالا اشت اشت مبقاش ونكملو.العبرة: عندك فوبيا من حاجة امنها سورتها من الكلاب غير مكان لاه طيح عنترة بن شداداخر نصيحة جامي تمد الكلب بظهرك اذا تقدرت ويعضك خلي تجي فيدك ...اه نسيت ميهمش اسم الكلب. في كلت الحالات يبقى كلب ابن الكلب.