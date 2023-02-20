تجربتي مع الشوفة الشرعية

في واحد لابريود تزوجو زوج صحابي لعزاز عليا... بداو ينقولي في راسي على الزواج... شوف كش وحدة واخطب ودير خطوة... أسس حياتك... زوجة صالحة.... بيت صغير... تنسى ليسوندويش... حساء ساخن.... استقبال بإبتسامة... رسالة في الهاتف مع الصباح صباحك الالماس لاغلى الناس.... المهم عيشوني في عالم وحداخر... حتى نطق واحد صحبي... نعرف وحدة بنت فاميلا... شاطرة وتاا دار وكلش... سقسيتو تعرفها مليح... وي نعرفها وتعرفها المدام(الزوجة تاعو) .... ايا اوكي اعطيني لادراس... والمدام تاعو حكات معاها راو جايك فلان يخطب... مش مشكل... رحت مع صحابي تكسيت وكامل هدرت مع الواليد والواليدة... فرحو وليدهم لي كان صغير... حب يأسس عائلة ووو وكبر ولا ناضج... صااي الطفل يخمم لبعيد... يخلص تريستي... يشري القضيان تا الدار..... المهم رحت انا والفاميليا انا ويما وختي وخالتي والواليد... حتى جأءت لحظة لي موراهاش لحظة... قلك ادخل لصالو دك تجيك وتفاهمو... دخلت وجا خوها... انا ستراس داير حالة... كي دخلت قالتلنا سلام عليكم قتلها مساء النور... واش دير خو التوتر يديرها... المهم هدرنا فشروط ايه تفهمنا نوعا ما... حتى قاتلي واحد السؤال غريب؟ ... تربي قطوط فدار قتلها انعم ايه... واش ياكلو... نورمال وش ياكلو بقايا الاكل والڨرلو السائر في الباحة (وكاين لي يقولولو البخوش والا الخنفوس) مليح فيه البروتيين... حطت يدها على فمها شغل مصدومة وقاتلي زيد واش ياكلو... واش حبيتي مين داك كاش فأرعابر سبيل نورمال ينجاز كوجبة... ناضت تجري لالا لالا مش هاكا بطلت... قلي خوها مديرش عليها عندها قطة مدللتها توكلها الكومبار و مشتقاته... جيت خارج روحت لدار... خالتي واش قلت لطفلة قالولك مناش قابلين... واش خالتو سقساتني سؤال فالسيونتيفيك ريبونديلتها بلالوجيك.... ايه واش دير... ابقى عازب... خاطيك الريسبونسابيلتي(المسؤولية) ... نتا تاع اكل تا شوارع خامج وبنين...قاتلو الكومبار قاتلو يخي هِريخيالعبرة: من عندكم