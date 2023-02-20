اعصري له الخل في عينيه

السلام عليكم

وصايا ام لابنتها قبل دخولها القفص الذهبي

اشبحي روحك معاه

وريلو الشوم و حر الثوم

عزي روحك تتعزي

فهميه ما يداخلش في والديك تجي و تروحي وقت ما تحبي

ردي بالك عسيه

بينيله شكون انت

انت خير عليه

كاشما يديرلك هزي كابتك ارواحي عندي

ماكانش اللي خذات خوها ولا باباها الا اللي خذات عدوها

مرمديه خليه يتمنى يشوفك

وغيرها من وصايا الشؤم الكثيرة يزييييكم حبسو ما خربتوا ديار بناتكم قبل حتى ما يبنوهم

المحبة غير الشرعية ترتمي من كل مكان اذا عاملت زوجها هكذا فمن تعامله بالمودة و الرحمة و هو يبحث عن اخرى تعامله احسن في الحرام ربي يهدي هذا النوع من الامهات