اعصري له الخل في عينيه

خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
1,356
النقاط
571
العمر
38
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
وصايا ام لابنتها قبل دخولها القفص الذهبي
اشبحي روحك معاه
وريلو الشوم و حر الثوم
عزي روحك تتعزي
فهميه ما يداخلش في والديك تجي و تروحي وقت ما تحبي
ردي بالك عسيه
بينيله شكون انت
انت خير عليه
كاشما يديرلك هزي كابتك ارواحي عندي
ماكانش اللي خذات خوها ولا باباها الا اللي خذات عدوها
مرمديه خليه يتمنى يشوفك
وغيرها من وصايا الشؤم الكثيرة يزييييكم حبسو ما خربتوا ديار بناتكم قبل حتى ما يبنوهم
المحبة غير الشرعية ترتمي من كل مكان اذا عاملت زوجها هكذا فمن تعامله بالمودة و الرحمة و هو يبحث عن اخرى تعامله احسن في الحرام ربي يهدي هذا النوع من الامهات
 
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