أغلب النساء

أغلب نساءمجتمعنا منشغلات بِالعين 👁 و الحسدأكثر من إنشغالهن بعمل شيء يستحق أن يحسَدنَ عليه !تذكري عزيزتي أن الخطبة، الزواج، و الإنجابهي من الأمور الروتينية الطبيعية التي لا تعتبر إنجازات مذهلة تستحق منكِ إشعال البخور و قراءة المعوذات كلما خرجتِ من المنزل ، إنها أمور تحدث للملايين كل يوم ، لستِ الوحيدة ..تعلّمي ، طوّري ذاتك بعيداً عن الرجعية ، كوني جديرة بأن يُصفق لك الجميع، و كوني امرأةيسعون لِيكونوا مثلها ، و اعملي ما يستحق أن تُحسَدي عليه ،ضعي بصمتك