أغلب النساء

razan roza
:: مرشحة لطاقم العمل ::
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- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 629
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
أغلب نساء مجتمعنا منشغلات بِالعين 👁 و الحسد
أكثر من إنشغالهن بعمل شيء يستحق أن يحسَدنَ عليه !
تذكري عزيزتي أن الخطبة ، الزواج ، و الإنجاب هي من الأمور الروتينية الطبيعية التي لا تعتبر إنجازات مذهلة تستحق منكِ إشعال البخور و قراءة المعوذات كلما خرجتِ من المنزل ، إنها أمور تحدث للملايين كل يوم ، لستِ الوحيدة ..
تعلّمي ، طوّري ذاتك بعيداً عن الرجعية ، كوني جديرة بأن يُصفق لك الجميع ، و كوني امرأة يسعون لِيكونوا مثلها ، و اعملي ما يستحق أن تُحسَدي عليه ،
ضعي بصمتك
أكثر من إنشغالهن بعمل شيء يستحق أن يحسَدنَ عليه !
تذكري عزيزتي أن الخطبة ، الزواج ، و الإنجاب هي من الأمور الروتينية الطبيعية التي لا تعتبر إنجازات مذهلة تستحق منكِ إشعال البخور و قراءة المعوذات كلما خرجتِ من المنزل ، إنها أمور تحدث للملايين كل يوم ، لستِ الوحيدة ..
تعلّمي ، طوّري ذاتك بعيداً عن الرجعية ، كوني جديرة بأن يُصفق لك الجميع ، و كوني امرأة يسعون لِيكونوا مثلها ، و اعملي ما يستحق أن تُحسَدي عليه ،
ضعي بصمتك