أغلب النساء

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
629
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
أغلب نساء 🌸 مجتمعنا منشغلات بِالعين 👁 و الحسد
أكثر من إنشغالهن بعمل شيء يستحق أن يحسَدنَ عليه !
تذكري عزيزتي أن الخطبة 💍 ، الزواج 👰، و الإنجاب 👶هي من الأمور الروتينية الطبيعية التي لا تعتبر إنجازات مذهلة تستحق منكِ إشعال البخور و قراءة المعوذات كلما خرجتِ من المنزل ، إنها أمور تحدث للملايين كل يوم ، لستِ الوحيدة ..
تعلّمي ، طوّري ذاتك بعيداً عن الرجعية ، كوني جديرة بأن يُصفق لك الجميع 💪 ، و كوني امرأة 👑 يسعون لِيكونوا مثلها ، و اعملي ما يستحق أن تُحسَدي عليه ،
ضعي بصمتك 💜
 
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