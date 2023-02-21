مئواه/مثواه...

razan roza
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- إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اصدقائي كاينة غلطة شفتها متكررة من الاصدقاء و حبيت انبههم عليها حتى انا كنت نغلط و الحمدلله مع الوقت عرفت وصححت .❤
والله يرحم جميع موتى المسلمين .
لما تدعي لشخص متوفي اغلب الناس تغلط بالدعاء { الله يرحمه ويغفرله و يجعل #مثواه الجنة }
يا جماعة كلمة مثواه غلط ، مثواه هي بقاع جهنم مكان في جهنم وبئس المصير ، { أليس في جهنم مثوىً للمتكبرين } انما الصح إلى مفروض ندعي بيه ، الله يرحمه ويغفرله و يجعل "#مئواه" الجنة هذا الدعاء صح واذكركم بكتاب الله في سورة النازعات .!
قال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوىَ فإن الجنة هي المأوىَ ) وليس المثوى .
والله اعلى واعلم
وبارك الله لي ولكم .
وربي يثبتنا على الحق .
والله يرحم جميع موتى المسلمين .
لما تدعي لشخص متوفي اغلب الناس تغلط بالدعاء { الله يرحمه ويغفرله و يجعل #مثواه الجنة }
يا جماعة كلمة مثواه غلط ، مثواه هي بقاع جهنم مكان في جهنم وبئس المصير ، { أليس في جهنم مثوىً للمتكبرين } انما الصح إلى مفروض ندعي بيه ، الله يرحمه ويغفرله و يجعل "#مئواه" الجنة هذا الدعاء صح واذكركم بكتاب الله في سورة النازعات .!
قال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوىَ فإن الجنة هي المأوىَ ) وليس المثوى .
والله اعلى واعلم
وبارك الله لي ولكم .
وربي يثبتنا على الحق .