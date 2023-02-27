ليعم اللاشيئ النهاية ... !!

جليلوس

جليلوس

:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,559
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
ليعمَّ اللاشيء للنهاية ..!
ليختبئ في جُبِّ الحيرة إن أرادَ
ليحدث بعد الاستسلام مالا يفوق اللاشيء إيذاءً

ليستمر التيه ..

وتُمطر السماء ماخبأت من أمانّي وأن أنبتت الأرضُ شوكًا!
أليست وسائدنا من قُطنٍ شائك؟
لتلوذ الشمسُ خلف الغيوم!
ألم تگن أيامُنا كأرضٍ ماتركت الحربُ فيها وردةً إلا اقتلعتها؟
ليعتذر النصيب،
والأيام، والأحلام وكلّ ماتمنى الإنسان

أليسَ الصراخ يملأُ أحلامنا؟
ونركضُ فيها حُفاةً ! ونتشبث من الوقوع !

وفي الصباح نرتدي ملابسنا ونخرجُ كأننا لم نهزم في الأمس
بأجملِ إطلالةٍ نسير في الصباح؛ كأنا گُنا في الأمس فوق النجوم مُحلقينَ…

نلتقط الصور في أَشُدّ آلمنا
ونُفلتر ملامح التعب في وجوهنا كي لا يسأل أحدهم عن ذبول أعيُننا !

يُشعل أحدهم سيجاره كأنه سيبتلعها من غصتهِ
وتضعُ خط الكحل إحداهن لتُخبئ آلاف الرفات خلفَ جمالها
ألم تمت الشعوب مناجاةً
وتصرخ المنابر من دُنس مُعتليها
وتستفرغ الأرضُ مما يدور فوقَ طُهر ترابها
ألم نكتم مابقي من الكلام بالنقاطِ

ليصرخ أحدنا بأعلى صوته ويقول ..

سحقا لك ايها العالم

بقلمي
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
768
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
جميلة جدا وتلخص الواقع المرير الذي نعيشه، والأحلام المنسية والأيام الصعبة التي باتت أصعب وكلما طرقنا بابا كان فتحه مستحيل، كلمات منتقاة بعناية وفي كل سطر منها رواية، أعجبتني الإلتفاتة الذي ذكرت فيها الأنثى بجانب من الإدراك للواقع، فالحياة قاسية على الجنسين معا، وإن مر يوم حلو قابلته أيام شقاء.
أحييك على هذا الإبداع، ودمت بألف خير
 
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