المفتاح الرابع: اجعلي الأهم في الأولوية..

* كثير من الفاشلين هم ضحايا أولوياتهم.

* هناك مقدرتان في الإنسان لا تقدران بثمن: القدرة على التفكير، والقدرة على القيام بالأشياء حسب أهميتها.

* رتبي الأمور حسب الأهمية وضعي جداول يوميا لأعمالك، وحاولي الالتزام بها.

* استغلي أفضل الأوقات لإنجاز الأمور ذات الأهمية الكبرى.

* اجعلي جدولك مرنا؛ بحيث تدخلين عليه المرح وتضيفين الأعمال الطارئة.