المفتاح الرابع: اجعلي الأهم في الأولوية..

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,942
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قائمة أولويات الشخص تحدد موقعه في الحياة.
* كثير من الفاشلين هم ضحايا أولوياتهم.
* هناك مقدرتان في الإنسان لا تقدران بثمن: القدرة على التفكير، والقدرة على القيام بالأشياء حسب أهميتها.
* رتبي الأمور حسب الأهمية وضعي جداول يوميا لأعمالك، وحاولي الالتزام بها.
* استغلي أفضل الأوقات لإنجاز الأمور ذات الأهمية الكبرى.
* اجعلي جدولك مرنا؛ بحيث تدخلين عليه المرح وتضيفين الأعمال الطارئة.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top