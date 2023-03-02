المفتاح الرابع: اجعلي الأهم في الأولوية..

سعد606
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- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
قائمة أولويات الشخص تحدد موقعه في الحياة.
* كثير من الفاشلين هم ضحايا أولوياتهم.
* هناك مقدرتان في الإنسان لا تقدران بثمن: القدرة على التفكير، والقدرة على القيام بالأشياء حسب أهميتها.
* رتبي الأمور حسب الأهمية وضعي جداول يوميا لأعمالك، وحاولي الالتزام بها.
* استغلي أفضل الأوقات لإنجاز الأمور ذات الأهمية الكبرى.
* اجعلي جدولك مرنا؛ بحيث تدخلين عليه المرح وتضيفين الأعمال الطارئة.
* كثير من الفاشلين هم ضحايا أولوياتهم.
* هناك مقدرتان في الإنسان لا تقدران بثمن: القدرة على التفكير، والقدرة على القيام بالأشياء حسب أهميتها.
* رتبي الأمور حسب الأهمية وضعي جداول يوميا لأعمالك، وحاولي الالتزام بها.
* استغلي أفضل الأوقات لإنجاز الأمور ذات الأهمية الكبرى.
* اجعلي جدولك مرنا؛ بحيث تدخلين عليه المرح وتضيفين الأعمال الطارئة.