حوادث وخز أطفال المدارس من طرف مجهولين!!!

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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اليوم من ولاية المسيلة
تعرض طفل 14 سنة ببلدية أولاد دراج بالمسيلة للوخز من طرف إمراة مجهولة ولاذت بالفرار بالقرب من مسجد الشوكاني وقت صلاة الجمعة الطفل حاليا بمستشفى أولاد دراج

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واش هاذ الظاهرة و سر الحوادث المتكررة والاخبار المتداولة لاطفال يتم وخزهم في اليد؟

صايرة عندكم؟ كاين منها ولا مكانش؟

هل الفكرة من وراها تخريبية واشاعة الفوضى والرعب لتشتيت الانتباه داخل المجتمع او التأثير على المسار الدراسي المتعثر أصلا؟
ام انها محاولات تتعلق بالسحر والشعوذة؟
ام ان لها اغراض اخرى؟
 
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