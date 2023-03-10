الشعب الجزائري والفلسطيني .

السلام عليكم ورحمة الله

قد تلاحظوا كما الجميع من تقارب الشعبين الجزائري والفلسطيني تقارب ملحوظ وكثيرا ما يتعاطف الشعب الجزائري مع الفلسطينيين وعندما حصل إنشقاق بين الفلسطينيين وصارت منظمتهما منظمتان احدهما في الضفه والاخرى بغزه وقف الشعب الجزائري مع الغزاويين على حساب الفتحاويين وانا هنا اتحدث عن الشعبين بعيدا عن الحكومات وما تؤل اليه ،

وانا على يقين من ان الشعب الجزائري لم يتعامل مع الفلسطينيين بقدر تعامل اهل الخليج ولم يحتضنهم بقدر احتضان اهل الخليج لهم ولم يدعمهم بقدر دعم اهل الخليج لهم ..



انني اتسأل وهو مجرد سؤال بري لايهدف لشيء ماهي الاسباب التي جعلت اهل الجزائر يقفون هذه المواقف القويه جدا مع الشعب الفلسطيني ؟!