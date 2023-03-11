غراتان بطاطا بالتن والصلصة البيضاء👍

ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
778
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
طبق خفيف لذيذ بسيط وسهل التحضير

نحتاج بطاطا مقلية حسب أفراد الأسرة
لتر حليب تنحي منو كاس تضيفي عليه 2معالق كبار مايزينة، ملح، وشوية فلفل أسود، وتحركيه جيدا وتحطيه على النار مع التحريك حتى يتقال الخليط وتحطي عليه 2علب تن بالزيت وقليل من الجبن ويمكن الإستغناء عنه IMG_20230311_234023.jpg
في سينية ضعي طبقة من البطاطا المقلية، وصبي فوقها نصف الخليط وغطيه بطبقة ثانية من البطاطا المقلية وأضيفي الخليط المتبقي ورشي عليه الجبن المبشورIMG_20230311_233944.jpg

أدخلي الغراتان للفرن حتى يذوب الجبن ويأخذ هذا الشكل.


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المذاق هائل🥰والي يحب الغراتان بالصلصة البيضاء الذائبة اللذيذة وذوق التن، يأكله ساخنا فور خروجه من الفرن 😋 وشهية طيبة

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