غراتان بطاطا بالتن والصلصة البيضاء👍

ذكريات
m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 14 أوت 2010
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- النقاط
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
طبق خفيف لذيذ بسيط وسهل التحضير
نحتاج بطاطا مقلية حسب أفراد الأسرة
لتر حليب تنحي منو كاس تضيفي عليه 2معالق كبار مايزينة، ملح، وشوية فلفل أسود، وتحركيه جيدا وتحطيه على النار مع التحريك حتى يتقال الخليط وتحطي عليه 2علب تن بالزيت وقليل من الجبن ويمكن الإستغناء عنه
في سينية ضعي طبقة من البطاطا المقلية، وصبي فوقها نصف الخليط وغطيه بطبقة ثانية من البطاطا المقلية وأضيفي الخليط المتبقي ورشي عليه الجبن المبشور
أدخلي الغراتان للفرن حتى يذوب الجبن ويأخذ هذا الشكل.
المذاق هائلوالي يحب الغراتان بالصلصة البيضاء الذائبة اللذيذة وذوق التن، يأكله ساخنا فور خروجه من الفرن وشهية طيبة
نحتاج بطاطا مقلية حسب أفراد الأسرة
لتر حليب تنحي منو كاس تضيفي عليه 2معالق كبار مايزينة، ملح، وشوية فلفل أسود، وتحركيه جيدا وتحطيه على النار مع التحريك حتى يتقال الخليط وتحطي عليه 2علب تن بالزيت وقليل من الجبن ويمكن الإستغناء عنه
في سينية ضعي طبقة من البطاطا المقلية، وصبي فوقها نصف الخليط وغطيه بطبقة ثانية من البطاطا المقلية وأضيفي الخليط المتبقي ورشي عليه الجبن المبشور
أدخلي الغراتان للفرن حتى يذوب الجبن ويأخذ هذا الشكل.
المذاق هائلوالي يحب الغراتان بالصلصة البيضاء الذائبة اللذيذة وذوق التن، يأكله ساخنا فور خروجه من الفرن وشهية طيبة