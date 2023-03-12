البوعريفو في واش يغيبلو

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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السلام عليكم الجميع ان شاء الله تكونو بخير وقاضيين صوالحكم نتاع رمضان وكل شي متوفر والشهرية كافية بالفاضل والامور هانية



المهم

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معروفين احنا الجزائيريين بمعرفة كل شيء ونفهموا كل صغيرة وكبيرة قادر نتبدلك من شخص عادي ناض بعد العصر الى طبيب وممكن حتى جراح ونوووورمال وبعد تلقاني وزير تجارة اون مامتون كومارصون بعد ساعة انوطرينور غدوة تلقاني جينيرال


الفايدة من القصة الطويلة هاذي كيما تعرفو ههه هي انو اكيد كل واحد قد ما يعرف قد ما تتلفلو في حوايج بزاف وقد ما كسر راسوا يحاول يفهمهم او يتعلمهم او يستوعبهم والو في الاخير يبقى هذا الشيء هو السوجي الوحيد اللي ممكن لا يحدث فيه تحول من عبد يعرف حوايج فقط الى عبد متعدد المعارف وهكاذاك ومانعرف ممكن تلقاني نخلط في مجالات ونلعبها فهيم

انتوما واش هي الحاجة اللي قد ما درتوا باه تتعلموها او تفهوما مصلحتش الله غالب محبتش تدخل دماغكم
مثال عليا التريسيتي ( الدارة الكهرائية ) نحكي على تركيب صتالاصيون مثلا نتاع غرفة او كولوار والو منفرز لا فاز لا ناتر لاجد مواليهم
مع اني خدايم اخرى ثم ثم نهزها في راسي ونتعلمها بالخف الا هاذ الموصيبة قعدتلي عقدة
لهذا سيداتي سادتي اعترف اني لا استوعب تركيب الصتالاصيون نتاع التريسيتي وحتى وتقعد للعام الجاي وانت تفهم فيا
نعتبرها ماكلة متفوتش للمعدة الله غالب
وكاشما نتفكر حاجة خلاف راني نخبركم نظن نعرف كل شي الا هاذ الفكرة ههه

انتوما اذا حبيتوا تعترفوا بحاجة في مجال مرحبا بيكم اذا حبيتو تبقاو جزايريين هاذا الموضوع خاطيكم
متحشموش كيما يقول المثل الشعبي مول التاج ومايعرفش واش يحتاج
 
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