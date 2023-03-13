هم يبكي وهم يضحك

الظواهر الجديدة وكل يوم خرجة في حومتنا كاين حانوت نهار يحطو الحليب تشوف مغامرات عجب، تروح بعض السيدات عندنا يديرو لاشان يرفدو الحليب ويروحو يحطوه في مكان قريب ويرجعو يتبعو لاشان من جديد وبعض النسوة مع أبنائهم في نفس الوقت، وتبقى هاك حتى تخلاص الكمية وماشي غي عندنا الظاهرة صارت في معظم المناطق، يفكروني بلعبة برج الأبطالاليوم الصباح تفكرت الأغنية نتاع الفنان القدير صالح أوقروت جا الماء نوض تعمر جا الماء في وسط ليالي مضلمة وكتبت كلمات على وزن لحن الأغنية، راكم تقولو هبلت مي كاين صوالح مخك يحبس منهم ويرجع يقول أي حاجةجا الحليب رفد القفة وروح تجيبلو مدخول لا خدمة وغير جيب جيبياحسراه على المايدة المقلشةلا بقري لا غنمي كلشي مشاسوق الخضرة والنار شاعلازيد الفاكية والحوت كلشي غلاالبيض والدجاج من قفتي هربتراجع الأسعار كلشي كذبراني داير لاشان مخي نتقبالسميد والزيت يبيعوه بالمعرفةجا الحليب رفد القفة وروح تجيبلا مدخول لا خدمة وغير جيب جيبراها مفتوحة الي يحب يضيف أبيات، وتحية خالصة للفنان الكوميدي أخونا صالح أوقروت ونتمناولو الشفاء العاجلرمضان بلا بيه سامط.