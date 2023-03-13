هم يبكي وهم يضحك

ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
785
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
الظواهر الجديدة وكل يوم خرجة في حومتنا كاين حانوت نهار يحطو الحليب تشوف مغامرات عجب، تروح بعض السيدات عندنا يديرو لاشان يرفدو الحليب ويروحو يحطوه في مكان قريب ويرجعو يتبعو لاشان من جديد وبعض النسوة مع أبنائهم في نفس الوقت، وتبقى هاك حتى تخلاص الكمية وماشي غي عندنا الظاهرة صارت في معظم المناطق، يفكروني بلعبة برج الأبطال😂😂😂
اليوم الصباح تفكرت الأغنية نتاع الفنان القدير صالح أوقروت جا الماء نوض تعمر جا الماء في وسط ليالي مضلمة وكتبت كلمات على وزن لحن الأغنية، راكم تقولو هبلت مي كاين صوالح مخك يحبس منهم ويرجع يقول أي حاجة
Salah_Aougrout.jpg


جا الحليب رفد القفة وروح تجيب
لو مدخول لا خدمة وغير جيب جيب
ياحسراه على المايدة المقلشة
لا بقري لا غنمي كلشي مشا
سوق الخضرة والنار شاعلا
زيد الفاكية والحوت كلشي غلا
البيض والدجاج من قفتي هرب
تراجع الأسعار كلشي كذب
راني داير لاشان مخي نتقب
السميد والزيت يبيعوه بالمعرفة
جا الحليب رفد القفة وروح تجيب
لا مدخول لا خدمة وغير جيب جيب


راها مفتوحة الي يحب يضيف أبيات، وتحية خالصة للفنان الكوميدي أخونا صالح أوقروت ونتمناولو الشفاء العاجل ❤️ رمضان بلا بيه سامط.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top