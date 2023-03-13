هم يبكي وهم يضحك

ذكريات
m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 14 أوت 2010
- المشاركات
- 785
- النقاط
- 651
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
الظواهر الجديدة وكل يوم خرجة في حومتنا كاين حانوت نهار يحطو الحليب تشوف مغامرات عجب، تروح بعض السيدات عندنا يديرو لاشان يرفدو الحليب ويروحو يحطوه في مكان قريب ويرجعو يتبعو لاشان من جديد وبعض النسوة مع أبنائهم في نفس الوقت، وتبقى هاك حتى تخلاص الكمية وماشي غي عندنا الظاهرة صارت في معظم المناطق، يفكروني بلعبة برج الأبطال
اليوم الصباح تفكرت الأغنية نتاع الفنان القدير صالح أوقروت جا الماء نوض تعمر جا الماء في وسط ليالي مضلمة وكتبت كلمات على وزن لحن الأغنية، راكم تقولو هبلت مي كاين صوالح مخك يحبس منهم ويرجع يقول أي حاجة
جا الحليب رفد القفة وروح تجيب
لو مدخول لا خدمة وغير جيب جيب
ياحسراه على المايدة المقلشة
لا بقري لا غنمي كلشي مشا
سوق الخضرة والنار شاعلا
زيد الفاكية والحوت كلشي غلا
البيض والدجاج من قفتي هرب
تراجع الأسعار كلشي كذب
راني داير لاشان مخي نتقب
السميد والزيت يبيعوه بالمعرفة
جا الحليب رفد القفة وروح تجيب
لا مدخول لا خدمة وغير جيب جيب
راها مفتوحة الي يحب يضيف أبيات، وتحية خالصة للفنان الكوميدي أخونا صالح أوقروت ونتمناولو الشفاء العاجل رمضان بلا بيه سامط.
اليوم الصباح تفكرت الأغنية نتاع الفنان القدير صالح أوقروت جا الماء نوض تعمر جا الماء في وسط ليالي مضلمة وكتبت كلمات على وزن لحن الأغنية، راكم تقولو هبلت مي كاين صوالح مخك يحبس منهم ويرجع يقول أي حاجة
جا الحليب رفد القفة وروح تجيب
لو مدخول لا خدمة وغير جيب جيب
ياحسراه على المايدة المقلشة
لا بقري لا غنمي كلشي مشا
سوق الخضرة والنار شاعلا
زيد الفاكية والحوت كلشي غلا
البيض والدجاج من قفتي هرب
تراجع الأسعار كلشي كذب
راني داير لاشان مخي نتقب
السميد والزيت يبيعوه بالمعرفة
جا الحليب رفد القفة وروح تجيب
لا مدخول لا خدمة وغير جيب جيب
راها مفتوحة الي يحب يضيف أبيات، وتحية خالصة للفنان الكوميدي أخونا صالح أوقروت ونتمناولو الشفاء العاجل رمضان بلا بيه سامط.