التوقيت الرباني

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
751
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
سيبهرك التوقيت الرباني في إنقاذك مما غرقت فيه في جبر قلبك مما كسرت فيه في تعويضك عما خسرته ستعلم ان الحكمة الإلهية في التأخير ليس عقابا لك بل جزءا لصبرك وان الحرمان لم يكن مقدما على العطاء ضدك بل كان من لطفه من أجلك ستنعم بموعد لم يكن في حسبانك يتجلى فيه حزنك وتفرح بشئ تأخر عليك تجده في صفك وستعلم ان توقيت الله مثالي في كل الأحوال وان يد الله فوق يدك وان عينه دائما ترعاك ستشعر بذلك عندما تستبدل اشياءك التي حسبت انت فقدانها خسارة فتجدها بعد فترة مكسبا وان ما حزنت عليه حين أخذ منك كان في خفايا لطفه اضعافه مخبئ لك ولكن بطريقة تذهلك
ستجبر وسترضى وستطمئن
فوالله ماكانت الليالي ابدا بالوجع تبقى معلقة ستائرها والله لا بد من بزوغ الفجر على كل الستائر يمر ..فأبشر.
 
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