سيبهرك التوقيت الرباني في إنقاذك مما غرقت فيه في جبر قلبك مما كسرت فيه في تعويضك عما خسرته ستعلم ان الحكمة الإلهية في التأخير ليس عقابا لك بل جزءا لصبرك وان الحرمان لم يكن مقدما على العطاء ضدك بل كان من لطفه من أجلك ستنعم بموعد لم يكن في حسبانك يتجلى فيه حزنك وتفرح بشئ تأخر عليك تجده في صفك وستعلم ان توقيت الله مثالي في كل الأحوال وان يد الله فوق يدك وان عينه دائما ترعاك ستشعر بذلك عندما تستبدل اشياءك التي حسبت انت فقدانها خسارة فتجدها بعد فترة مكسبا وان ما حزنت عليه حين أخذ منك كان في خفايا لطفه اضعافه مخبئ لك ولكن بطريقة تذهلك