طـلــڨـها و بعدين صاحبها

حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثواكماحبتي في اللمة الغاليةاليوم صح راها حاكمتني الشقيقة و القولون العصبي و الفيشلاسو الاستغراب و التمخميخ من واحد الحالةيا خويا يا خويا هاذا واحد السيد مشوط كي البوزلوفدايما لابس طروا كار تاع السبعينات و يخلط الفرونسي بالعربيةو دايما رافد جورنال و ملف فيه اوراق من العهد القديمالسيد يتكيف و شاعل بالسخانة و يجلس ق في الشمسالمهممن كثرت فهامته يخرج خرجات المقريبة كثر اختهايا ناس هاذ السيد متزوج عنده اولادضربت في راسه يزيد زوجة اخرىقلنا معليش رايه و هو حرالمقريبة الغريبة انه بعد مدة زواج و تعددطلق الزوجة الثانية و جع لمرته الاولىكلش لحد الساعة عاديلكن اللي مو عادي انه رجع يصاحب المطلقة تاعهصح رجع مثل صاحبها بلا حشمة او حياهو يحكي و يقول صاحبتي و رانا عايشين علاقة حبحتى هي تحكي و تقول صاحبيشوفو الحال اللي وصلنا ليهبالحلال ما تعشروشرجعوا بالحرام و معشورين و متفاهمينو يحكوا بالهاتف و يمعشقوابصراحة حالة كيما هاذي عمري ما شفتها او سمعت بيها ولا قريت عليهاما لقيت ليها اي تحليل نفسي اة عاطفي او شذو او انحرافمقريبة وخلاصواش رايكم اهل اللمة