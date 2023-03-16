طـلــڨـها و بعدين صاحبها

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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حياكم الله و بياكم و جعل الجنة مثواكم
احبتي في اللمة الغالية
اليوم صح راها حاكمتني الشقيقة و القولون العصبي و الفيشلاس
و الاستغراب و التمخميخ من واحد الحالة
يا خويا يا خويا هاذا واحد السيد مشوط كي البوزلوف
دايما لابس طروا كار تاع السبعينات و يخلط الفرونسي بالعربية
و دايما رافد جورنال و ملف فيه اوراق من العهد القديم
السيد يتكيف و شاعل بالسخانة و يجلس ق في الشمس
المهم
من كثرت فهامته يخرج خرجات المقريبة كثر اختها
يا ناس هاذ السيد متزوج عنده اولاد
ضربت في راسه يزيد زوجة اخرى
قلنا معليش رايه و هو حر
المقريبة الغريبة انه بعد مدة زواج و تعدد
طلق الزوجة الثانية و جع لمرته الاولى
كلش لحد الساعة عادي
لكن اللي مو عادي انه رجع يصاحب المطلقة تاعه
صح رجع مثل صاحبها بلا حشمة او حيا
هو يحكي و يقول صاحبتي و رانا عايشين علاقة حب
حتى هي تحكي و تقول صاحبي
شوفو الحال اللي وصلنا ليه
بالحلال ما تعشروش
رجعوا بالحرام و معشورين و متفاهمين
و يحكوا بالهاتف و يمعشقوا
بصراحة حالة كيما هاذي عمري ما شفتها او سمعت بيها ولا قريت عليها
ما لقيت ليها اي تحليل نفسي اة عاطفي او شذو او انحراف
مقريبة وخلاص
واش رايكم اهل اللمة
احبتي في اللمة الغالية
اليوم صح راها حاكمتني الشقيقة و القولون العصبي و الفيشلاس
و الاستغراب و التمخميخ من واحد الحالة
يا خويا يا خويا هاذا واحد السيد مشوط كي البوزلوف
دايما لابس طروا كار تاع السبعينات و يخلط الفرونسي بالعربية
و دايما رافد جورنال و ملف فيه اوراق من العهد القديم
السيد يتكيف و شاعل بالسخانة و يجلس ق في الشمس
المهم
من كثرت فهامته يخرج خرجات المقريبة كثر اختها
يا ناس هاذ السيد متزوج عنده اولاد
ضربت في راسه يزيد زوجة اخرى
قلنا معليش رايه و هو حر
المقريبة الغريبة انه بعد مدة زواج و تعدد
طلق الزوجة الثانية و جع لمرته الاولى
كلش لحد الساعة عادي
لكن اللي مو عادي انه رجع يصاحب المطلقة تاعه
صح رجع مثل صاحبها بلا حشمة او حيا
هو يحكي و يقول صاحبتي و رانا عايشين علاقة حب
حتى هي تحكي و تقول صاحبي
شوفو الحال اللي وصلنا ليه
بالحلال ما تعشروش
رجعوا بالحرام و معشورين و متفاهمين
و يحكوا بالهاتف و يمعشقوا
بصراحة حالة كيما هاذي عمري ما شفتها او سمعت بيها ولا قريت عليها
ما لقيت ليها اي تحليل نفسي اة عاطفي او شذو او انحراف
مقريبة وخلاص
واش رايكم اهل اللمة