كأن الشعب الجزايري مقبل على حرب او عاصفة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخواني الاعزاء في اللمة الطيبة
المتجول هته في شوارع الجزاير من شمالها الى جنوبها
و من شرقها الى غربها و في مدنها و قراها و مداشرها و اريافها
يلاحظ
غزو النساء للمحلات و المتاجر و العطارات
كل شيء قابل للبيع
اواني
ملابس
توابل
زيتون
جلبان
ديول
زبيب
زيت
سكر
قهوة
خضر
لحوم
تونة
فواكه جافة
أكسيسوارات
مابل
الطلاء
المنظفات
العطور
البخور
حتى المصابيح
كل شيء قد بيع و نفذ ما في الاسواق
الحجر و الشجر اشترت النسوة كل ما في الاسواق
هل هكذا نحتفل بالشهر
ام هذا من شدة حبنا للضيف القادم
هل هذا تبذير و اسراف
هل في الامر ارهاق للرجال
ام هذا من خير و بركة رمضان
و انتم
ما رأيكم
المتجول هته في شوارع الجزاير من شمالها الى جنوبها
و من شرقها الى غربها و في مدنها و قراها و مداشرها و اريافها
يلاحظ
غزو النساء للمحلات و المتاجر و العطارات
كل شيء قابل للبيع
اواني
ملابس
توابل
زيتون
جلبان
ديول
زبيب
زيت
سكر
قهوة
خضر
لحوم
تونة
فواكه جافة
أكسيسوارات
مابل
الطلاء
المنظفات
العطور
البخور
حتى المصابيح
كل شيء قد بيع و نفذ ما في الاسواق
الحجر و الشجر اشترت النسوة كل ما في الاسواق
هل هكذا نحتفل بالشهر
ام هذا من شدة حبنا للضيف القادم
هل هذا تبذير و اسراف
هل في الامر ارهاق للرجال
ام هذا من خير و بركة رمضان
و انتم
ما رأيكم