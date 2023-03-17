كأن الشعب الجزايري مقبل على حرب او عاصفة

قال الامين محمد: السلام عليكم اخواني الاعزاء في اللمة الطيبة

المتجول هته في شوارع الجزاير من شمالها الى جنوبها

و من شرقها الى غربها و في مدنها و قراها و مداشرها و اريافها

يلاحظ

غزو النساء للمحلات و المتاجر و العطارات

كل شيء قابل للبيع

اواني

ملابس

توابل

زيتون

جلبان

ديول

زبيب

زيت

سكر

قهوة

خضر

لحوم

تونة

فواكه جافة

أكسيسوارات

مابل

الطلاء

المنظفات

العطور

البخور

حتى المصابيح

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كل شيء قد بيع و نفذ ما في الاسواق

الحجر و الشجر اشترت النسوة كل ما في الاسواق



هل هكذا نحتفل بالشهر

ام هذا من شدة حبنا للضيف القادم

هل هذا تبذير و اسراف

هل في الامر ارهاق للرجال

ام هذا من خير و بركة رمضان



و انتم

ما رأيكم إضغط للتوسيع...

الحرب الحرب يا الحاج هههههه

عادات سيئة للاسف .. ويعملها حتى بعض الرجال وليس النساء فقط . !



يفترض أننا نقلل الاكل في رمضان وليس نزيد +بحكم عدد الوجبات المتناولة ف اليوم . لا ادري كيف يفعل بعض الناس صراحة !



والسؤال الذي يبقى مطروح .. هل رمضان شهر عبادة او شهر أكل !! ؟؟؟

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