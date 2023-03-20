المفتاح الخامس: ابذلي قصارى جهدك..

* التحدي الحقيقي في إنجاز الأعمال يكمن في أن تعملي بأقصى ما تستطيعين، وليس بمقدار أداء الواجب فحسب.

* أضيفي كل يوم بعض الجهد الذي بذلته في اليوم الذي سبقه، فسرعان ما تكتشفين أن قدراتك أكثر بكثير مما كنت تظنين.

* الاجتهاد هو من أكثر ما يميز الناجحين عن غيرهم.

* التزمي مواعيد محددة، وواظبي على الحركة.