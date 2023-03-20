المفتاح الخامس: ابذلي قصارى جهدك..

سعد606
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- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,973
- النقاط
- 71
- العمر
- 61
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* سابقي نفسك في العمل حتى تحققي آمالك التي سبقتك.
* التحدي الحقيقي في إنجاز الأعمال يكمن في أن تعملي بأقصى ما تستطيعين، وليس بمقدار أداء الواجب فحسب.
* أضيفي كل يوم بعض الجهد الذي بذلته في اليوم الذي سبقه، فسرعان ما تكتشفين أن قدراتك أكثر بكثير مما كنت تظنين.
* الاجتهاد هو من أكثر ما يميز الناجحين عن غيرهم.
* التزمي مواعيد محددة، وواظبي على الحركة.
* التحدي الحقيقي في إنجاز الأعمال يكمن في أن تعملي بأقصى ما تستطيعين، وليس بمقدار أداء الواجب فحسب.
* أضيفي كل يوم بعض الجهد الذي بذلته في اليوم الذي سبقه، فسرعان ما تكتشفين أن قدراتك أكثر بكثير مما كنت تظنين.
* الاجتهاد هو من أكثر ما يميز الناجحين عن غيرهم.
* التزمي مواعيد محددة، وواظبي على الحركة.