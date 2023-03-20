المفتاح الخامس: ابذلي قصارى جهدك..

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,973
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
* سابقي نفسك في العمل حتى تحققي آمالك التي سبقتك.
* التحدي الحقيقي في إنجاز الأعمال يكمن في أن تعملي بأقصى ما تستطيعين، وليس بمقدار أداء الواجب فحسب.
* أضيفي كل يوم بعض الجهد الذي بذلته في اليوم الذي سبقه، فسرعان ما تكتشفين أن قدراتك أكثر بكثير مما كنت تظنين.
* الاجتهاد هو من أكثر ما يميز الناجحين عن غيرهم.
* التزمي مواعيد محددة، وواظبي على الحركة.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,558
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,973
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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وفيك تبارك الله اخي الفاضل
كل الشكر لك من نقول ولهذا المرور الجميل
دمت بحفظ الله ورعايته
 
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