الاحواز العربية ، الدولة المنسية

الأحواز أو عربستان

أو الدولة المشعشعية العربية، التي ابتلعتها إيران عام 1925م،

حين خشيت بريطانيا من قوة الدولة الكعبية، فاتفقت مع إيران على إقصاء أمير عربستان، وضم الإقليم الغني بالنفط إلى إيران

فإقليم الأحواز العربي الجذور والتاريخ والجغرافيا كان ضمن دولة حمورابي، ويعود وجود العرب فيه إلى سنة 311 قبل الميلاد

وكان تحت حكم الخلافة الإسلامية يتبع ولاية البصرة، إلى أن نشأت الدولة المشعشعية العربية، واعترفت بها الدولة

الصفوية والخلافة العثمانية دولةً مستقلةً، إلى أن نشأت الدولة الكعبية (1724 - 1925م) وحافظت على استقلالها

حتى سقوطها على يد الشاه بهلوي

الحقيقة أن الأحواز إقليم عربي خالص تم تناسيه، وذكره العرب قديماً في أشعارهم، ومنهم

الشاعر جرير بقوله: «سيروا بني العم فالأحواز منزلكم... ونهر تيري فلم تعرفكم العرب»