سلسلة عادات وأجواء رمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,646
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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رمضان مبارك أهلنا في منتدى اللمة الجزائرية🌙
أعانكم الله على صيام وقيام شهر رمضان، وأعاده عليكم بالفرح و السرور، و نسأل الله أن يتقبل صالح اعمالكم 🤲وأعمالنا
كل عام و انتم بخير ❤️
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


نعلن عن انطلاق سلسلة تعريفية بعادات وتقاليد الجزائريين في شهر رمضان المبارك


ونعيش الأجواء الرمضانية الخاصة لبعض الولايات ومناطق الوطن مع باقة من أعضاءنا الكرام

انتظرونا مع أول عدد 😍😍😍



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