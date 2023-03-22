سلسلة عادات وأجواء رمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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رمضان مبارك أهلنا في منتدى اللمة الجزائرية
أعانكم الله على صيام وقيام شهر رمضان، وأعاده عليكم بالفرح و السرور، و نسأل الله أن يتقبل صالح اعمالكم وأعمالنا
كل عام و انتم بخير
نعلن عن انطلاق سلسلة تعريفية بعادات وتقاليد الجزائريين في شهر رمضان المبارك
ونعيش الأجواء الرمضانية الخاصة لبعض الولايات ومناطق الوطن مع باقة من أعضاءنا الكرام
انتظرونا مع أول عدد