اليوم الثاني من شهر الصيام والقيام

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.
ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضًا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذكر شكر الله سبحانه، والاستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم
اللهم تقبل منا ‏الصلاة والصيام والقيام،
 واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب والآثام
 
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