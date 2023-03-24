غراتان لذيذ من تحضيري

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصفة نعتمدها بزاف وهي أفضل بطاطا فالفور عند العائلة
كمية بطاطا نقطعها مربعات ونقليها وننشفها مليح نعمل بيها طبقة اولى
نصف صدر دجاج متبل طايب في صوص بيضا مليح بعدها نفتتو مع 2حبات جبن وزيتون اخضر نخلط مع لاصوص تاع اللحم بيضة ونفرغها على الخليط نعاود نغطي بطبقة بطاطا ونخدم كريمة الجبن :2كؤوس حليب فيها مغرف نشا ونص وثوم تبدا تثقال نضيفلها مغرف زبدة وكمية من الجبن ونثقلها شوي ونفرغها عالخليط ونخلي كلش يطيب فالفور.منخليهاش تنشف بزاف وتجي من الداخل مشمخة بلاصوص وكريمة الجبن.
شهية طيبة
واسمحولي اذا شهيتكم
وصفة نعتمدها بزاف وهي أفضل بطاطا فالفور عند العائلة
كمية بطاطا نقطعها مربعات ونقليها وننشفها مليح نعمل بيها طبقة اولى
نصف صدر دجاج متبل طايب في صوص بيضا مليح بعدها نفتتو مع 2حبات جبن وزيتون اخضر نخلط مع لاصوص تاع اللحم بيضة ونفرغها على الخليط نعاود نغطي بطبقة بطاطا ونخدم كريمة الجبن :2كؤوس حليب فيها مغرف نشا ونص وثوم تبدا تثقال نضيفلها مغرف زبدة وكمية من الجبن ونثقلها شوي ونفرغها عالخليط ونخلي كلش يطيب فالفور.منخليهاش تنشف بزاف وتجي من الداخل مشمخة بلاصوص وكريمة الجبن.
شهية طيبة
واسمحولي اذا شهيتكم