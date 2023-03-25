قالو ناس بكري

جبتلكم بعض الامثلة الجزائرية القديمة



اتمنى ان تنال اعجابكم





اعمل الخير ورميه في بحر جاري

إذا ضاع عند العبد مايضيعش عند الباري







إذا شفت العزري علاج

اعرف خاصو الزواج





ماتتكبرش كون ماتكون

اليوم تمشي غدوة مدفون





الجرح يبرىويصير ملموم

وكلام العيب يبقى فالقلب مرسوم





الي اصلوا تفاح عمرو مايتلاح

والي اصلوا دفلة عمرو مايحلى

يالوكان تحطو في جبح النحلة





نكارة العشرة ماتكلمو

خلي الزمان يعلمو





يتبع.../...

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