قالو ناس بكري

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
770
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
جبتلكم بعض الامثلة الجزائرية القديمة

اتمنى ان تنال اعجابكم


اعمل الخير ورميه في بحر جاري
إذا ضاع عند العبد مايضيعش عند الباري



إذا شفت العزري علاج
اعرف خاصو الزواج


ماتتكبرش كون ماتكون
اليوم تمشي غدوة مدفون


الجرح يبرىويصير ملموم
وكلام العيب يبقى فالقلب مرسوم


الي اصلوا تفاح عمرو مايتلاح
والي اصلوا دفلة عمرو مايحلى
يالوكان تحطو في جبح النحلة


نكارة العشرة ماتكلمو
خلي الزمان يعلمو


يتبع.../...
 
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