المفتاح السادس: انظري إلى الناس من خلال الصفات الحسنة فيهم

* من يعطي قلبه للآخرين فإنما يعطيهم قلبا واحدا ويأخذ منهم قلوبا كثيرة.

* من المستحيل أن يوجد شخص ناجح قليل الصداقات.

* بالانضباط في المواعيد تربحين أوقاتا كثيرة، وتنظيم العالم يبدأ من تنظيم نفسك.

* امدحي بصدق، وكوني رصينة، وانتقدي بلباقة، وأشيري إلى الأخطاء بطريقة غير مباشرة.