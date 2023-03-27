المفتاح السادس: انظري إلى الناس من خلال الصفات الحسنة فيهم

سعد606
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- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,981
- النقاط
- 71
- العمر
- 61
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
أحبي للناس ما تحبين لنفسك واحترمي مشاعر الآخرين.
* من يعطي قلبه للآخرين فإنما يعطيهم قلبا واحدا ويأخذ منهم قلوبا كثيرة.
* من المستحيل أن يوجد شخص ناجح قليل الصداقات.
* بالانضباط في المواعيد تربحين أوقاتا كثيرة، وتنظيم العالم يبدأ من تنظيم نفسك.
* امدحي بصدق، وكوني رصينة، وانتقدي بلباقة، وأشيري إلى الأخطاء بطريقة غير مباشرة.
* من يعطي قلبه للآخرين فإنما يعطيهم قلبا واحدا ويأخذ منهم قلوبا كثيرة.
* من المستحيل أن يوجد شخص ناجح قليل الصداقات.
* بالانضباط في المواعيد تربحين أوقاتا كثيرة، وتنظيم العالم يبدأ من تنظيم نفسك.
* امدحي بصدق، وكوني رصينة، وانتقدي بلباقة، وأشيري إلى الأخطاء بطريقة غير مباشرة.