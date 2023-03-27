المفتاح السادس: انظري إلى الناس من خلال الصفات الحسنة فيهم

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,981
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
أحبي للناس ما تحبين لنفسك واحترمي مشاعر الآخرين.
* من يعطي قلبه للآخرين فإنما يعطيهم قلبا واحدا ويأخذ منهم قلوبا كثيرة.
* من المستحيل أن يوجد شخص ناجح قليل الصداقات.
* بالانضباط في المواعيد تربحين أوقاتا كثيرة، وتنظيم العالم يبدأ من تنظيم نفسك.
* امدحي بصدق، وكوني رصينة، وانتقدي بلباقة، وأشيري إلى الأخطاء بطريقة غير مباشرة.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,667
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,981
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
كل الشكر لك ولهذا المرور الجميل
الله يعطيك العافيه يارب
خالص مودتي لك وتقبل ودي واحترامي
اللهم تقبل منا ‏الصلاة والصيام والقيام،
واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب والآثام
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,667
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال سعد606:
كل الشكر لك ولهذا المرور الجميل
الله يعطيك العافيه يارب
خالص مودتي لك وتقبل ودي واحترامي
اللهم تقبل منا ‏الصلاة والصيام والقيام،
واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب والآثام
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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