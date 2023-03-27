رمضان هته السنة مميز عندي

السلام عليكم

احبتي في اللمة الغالية

الحقيقة شهر رمضان دائما مميز بكل ما يحمله من اجواء

روحية و عادات و تقاليد تجعل كل مسلم يعشق و يحب هذا الشهر الفضيل

أنا شخصيا و منذ زواجي كل سنة اجد شيئا مميزا و جديدا

يجعل المرء يحمد الله على كثير نعمه

فاللهم لك الحمد و الشكر على كثير نعمك

هته السنة

رمضان مميز و متميز عندي كثيرا

كيف لا و بنتايا

هبة و ساجدة

حبيبتايا و عينايا

يقتحمن المطبخ و الطبخ و كل يوم هناك لمسة لهن

طبعا ليس بالقيمة المادية او الذوقية

بل بالقيمة الروحية و هن ينتظرن رأيي في طبخهن

و كيف يسعدن و يفرحن و انا أتذوق و أبدي إعجابي بطبخهن

و هن يبادرن بطلب بعض الحاجيات

و الله أرى السعادة في عيونهن و انا اطلب وضع ليستا ليسجلن ما يحتاجن

اللهم احفظهن و بارك فيهن

و اجعلني خادما لهن و ساعيا لأسعادهن



هبة

ساجدة



كل عام و انتن و اخواتكن