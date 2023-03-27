رمضان هته السنة مميز عندي

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,585
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبتي في اللمة الغالية
الحقيقة شهر رمضان دائما مميز بكل ما يحمله من اجواء
روحية و عادات و تقاليد تجعل كل مسلم يعشق و يحب هذا الشهر الفضيل
أنا شخصيا و منذ زواجي كل سنة اجد شيئا مميزا و جديدا
يجعل المرء يحمد الله على كثير نعمه
فاللهم لك الحمد و الشكر على كثير نعمك
هته السنة
رمضان مميز و متميز عندي كثيرا
كيف لا و بنتايا
هبة و ساجدة
حبيبتايا و عينايا
يقتحمن المطبخ و الطبخ و كل يوم هناك لمسة لهن
طبعا ليس بالقيمة المادية او الذوقية
بل بالقيمة الروحية و هن ينتظرن رأيي في طبخهن
و كيف يسعدن و يفرحن و انا أتذوق و أبدي إعجابي بطبخهن
و هن يبادرن بطلب بعض الحاجيات
و الله أرى السعادة في عيونهن و انا اطلب وضع ليستا ليسجلن ما يحتاجن
اللهم احفظهن و بارك فيهن
و اجعلني خادما لهن و ساعيا لأسعادهن

هبة
ساجدة

كل عام و انتن و اخواتكن
بخير
 
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