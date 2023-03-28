سلام طيب من الله عليكم

هنا سنذكر كيف وصف السيدة فاطمة الزهراء رضي.الله عنها وأرضاه

حيث كانت أكثر الناس شبهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم تُشبهه في كلامه وفى ومشيته وفى حركاته وسكناته

- كان وجهها من حيث الشبه كله مثل وجه النبى

وجهها كأنه قطعة قمر ..يُضىء البيت بلا مصابيح

لذلك لُقبت ب (( أم أبيها )) وقال صلى الله عليه وسلم :

(( فاطمة بَضعةٌ مِنى ))

*أجمل نساء العالمين و سيدة النساء فى الجنه :

بيضاء اللون..مُشربة بحُمرة

طويلة القامة تميل إلى النحافة من كثرة عباداتها ومن قلة تناولها للطعام والشراب تحمل بعض الملامح من أمها السيدة خديجة كما تحمل بعض الملامح الجسدية من جدتها السيدة / آمنه بنت وهب ..عليهن السلام

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها :

(( كان النبى وفاطمة إذا استدبرانى لم أعرف من فيهما يكون النبى ))يعنى إذا وقف النبى وبجواره السيده فاطمة

وأعطوا ظهرهما للسيدة عائشة لم تستطيع أن تفرق بينهما

وذلك من شدة التشابه بين السيدة فاطمة وأبوها رسول الله

وكان رسول الله إذا رآها مُقبلة عليه قام لها وقبّل يديها وبسط لها عباءته وأجلسها عليها

( أنت مُتخيل أن النبى يقف لها من بين جميع الناس ثم

يُقبل يديها الشريفتين )

- وكان أيضاً صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يُقبلها بين عينيها الشريفتين وكانت بتول أى : لا تحيض كباقى النساء

*لكن الأمر العجيب أن أخواتها بنات رسول الله كُنّ يحِضن

أما هى فلا...رغم إنهن شقيقاتها من الأب والأم

والسبب في ذلك :

*أنها هى التى تحمل النور الشريف أى الذرية المباركة

لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين

فهى أم العارفين والاقطاب والصالحين

*ولما ولدتها السيدة خديجة قال لها النبى :

(( يا خديجة إنها النسمة الميمونه الطاهرة وإن منها سيكون نسلى ))

*تزوجت السيدة فاطمة الزهراء الإمام علىّ

وكان عمرها (( ١٨ سنة )) وانتقلت إلى الرفيق الأعلى

ولها من العمر (( ٢٩ سنة )) فبذلك تكون مدة زواجها

(( ١١ سنة فقط )) هى المدة الزمنية التى أنجبت فيها

الذرية الشريفة :

(( الإمام الحسن - الإمام الحسين - المُحَسَن _