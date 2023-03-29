نكت خفيفة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,596
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ـ زوجة سألت زوجها، ماذا كنت تفعل حتى رزقك الله بي
قال لها
كنت افطر في رمضان
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ـ واحدة سألت زوجها في رمضان، ما هو الفرق بيني وبين غادة عبدالرازق
قال لها، هي غادة، وانتِ عبد الرازق
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ـ يُقال أن رجلًا أتصل بشيخ في رمضان فقال له، يا شيخ أنا استيقظت الظهر فتغديت ثمّ تذكرتُ أنّني في رمضان
فأيش عليَّ يا شيخ، فقال الشيخ
عليك لعنة الله
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ههههههههههههههههههههههه
صحا فطوركم
 
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