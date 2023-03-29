ـ زوجة سألت زوجها، ماذا كنت تفعل حتى رزقك الله بي

قال لها

كنت افطر في رمضان

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ـ واحدة سألت زوجها في رمضان، ما هو الفرق بيني وبين غادة عبدالرازق

قال لها، هي غادة، وانتِ عبد الرازق

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ـ يُقال أن رجلًا أتصل بشيخ في رمضان فقال له، يا شيخ أنا استيقظت الظهر فتغديت ثمّ تذكرتُ أنّني في رمضان

فأيش عليَّ يا شيخ، فقال الشيخ

عليك لعنة الله

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ههههههههههههههههههههههه

صحا فطوركم ​