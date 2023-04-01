اليوم العاشر من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,007
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر


يجب على كل مسلم أن يعرف العبادة التي تزيده خشوعًا وطاقة ليتزود منها في رمضان؛ فعلى الرغم من اتفاق المسلم على الكثير من العبادات كصلاة التراويح وقراءة القرآن، إلا أن كل مسلم يستمد طاقته من عبادة قد تكون مختلفة عن الآخر، فالبعض يمتلئ طاقةً بسماع القرآن والتدبر في آياته، والبعض يفضل ترتيله وتلاوته، والبعض يجد راحته في الصلاة، والبعض تكون الصدقة بالنسبة له لب العبادة، وهذا ما يجب أن ندركه كي لا نضع قالبًا واحدًا للعبادة في رمضان، وليحقق كل منا أكبر فائدة ويجمع الزاد الذي يحتاجه
 
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