اليوم العاشر من شهر رمضان

يجب على كل مسلم أن يعرف العبادة التي تزيده خشوعًا وطاقة ليتزود منها في رمضان؛ فعلى الرغم من اتفاق المسلم على الكثير من العبادات كصلاة التراويح وقراءة القرآن، إلا أن كل مسلم يستمد طاقته من عبادة قد تكون مختلفة عن الآخر، فالبعض يمتلئ طاقةً بسماع القرآن والتدبر في آياته، والبعض يفضل ترتيله وتلاوته، والبعض يجد راحته في الصلاة، والبعض تكون الصدقة بالنسبة له لب العبادة، وهذا ما يجب أن ندركه كي لا نضع قالبًا واحدًا للعبادة في رمضان، وليحقق كل منا أكبر فائدة ويجمع الزاد الذي يحتاجه