اصلحها ولا ترميها عادة مفيدة يعلمها المربون لأبنائها

من منا لا يريد الحفاظ على امواله من الضياع؟

والبيئة من الخراب؟ وممتلكاته من الضياع؟

ولكن هل نسعى لهذه الغابات في حياتنا اليومية

وهل تتجسد غاياتنا هذه في ممارساتنا اليومية التي يراقبون أبناؤنا الصغار ويقلدونها ويقتدون بها ويتشكل بها مستقبلهم؟ ان (الإصلاح لا لرمي) في هذا المقال نطرح لكم هذا التصرف وكيف يمكنكم تطبيقه في حياتكم و تعليمه لاطفالكم