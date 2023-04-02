لغز محيرني

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته... والصلاة والسلام على خير الانام عليه الف صلاة وسلام....صحا رمضانكم وكل عام وانتوما بالف خيير ....يا جماعة الخيير عطاتني عجوزتي لغز...حجاية ...حزورة ...ويا خاوتي حيرتني ومعرفتلهاش الحل. الحجاية تقولمكحلتنا "السلاح" مكحلة السير ما هي مكحلة ما هي سكين هي خاينة وانا ڨعيد) واللغز الثانينادر زبدة طرافو رايب عسل وشهدة وسفرجل طايب)لي يلقالي الحل يمدهولي....وصحا فطوووركم ويرحم والديكم... السلام عليكم ورحمة الله