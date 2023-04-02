لغز محيرني

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
335
النقاط
21
العمر
24
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته... والصلاة والسلام على خير الانام عليه الف صلاة وسلام....صحا رمضانكم وكل عام وانتوما بالف خيير ....يا جماعة الخيير عطاتني عجوزتي لغز...حجاية ...حزورة ...ويا خاوتي حيرتني ومعرفتلهاش الحل. الحجاية تقول:(مكحلتنا "السلاح" مكحلة السير ما هي مكحلة ما هي سكين هي خاينة وانا ڨعيد) واللغز الثاني:(نادر زبدة طرافو رايب عسل وشهدة وسفرجل طايب)
لي يلقالي الحل يمدهولي....وصحا فطوووركم ويرحم والديكم... السلام عليكم ورحمة الله
 
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