نبض المحبة

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,010
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يرغب المرء بشدّة بكسب ودّ حبيب صديق قريب زميل لكن قد يُشكك الطرف الآخر بمشاعر هذا الحبيب
يتردد في البوح والاعتراف بمشاعره خوفاً من استنزافها أو الانتهاء بإيذائها، لذا على المرء أن لا يستسلم بل يُشعر شريكه بالأمان ويجتهد في إثبات حبّه الحقيقي والدفاع عنه وإظهاره بمختلف الطرق والوسائل بناءً على معرفته بالحبيب للوصول إلى علاقة سعيدة وصحيّة يسودها الودّ والألفة والانسجام، ويثق طرفيها بالحب ويؤمنان به
 
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