نبض المحبة

لكن قد يُشكك الطرف الآخر بمشاعر هذا الحبيب

يتردد في البوح والاعتراف بمشاعره خوفاً من استنزافها أو الانتهاء بإيذائها، لذا على المرء أن لا يستسلم بل يُشعر شريكه بالأمان ويجتهد في إثبات حبّه الحقيقي والدفاع عنه وإظهاره بمختلف الطرق والوسائل بناءً على معرفته بالحبيب للوصول إلى علاقة سعيدة وصحيّة يسودها الودّ والألفة والانسجام، ويثق طرفيها بالحب ويؤمنان به