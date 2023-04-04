كونك عاقل يا بنادم( 2 ) MAFIA

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
كونك عاقل
حاط روحك مافيا MAFIA
عشنا وشفنا في حياتنا ومازال نزيدو نشوفو اذا طالت الاعمار صفات وطبايع
مشاهد و خلايع
مختلفة ومتنوعة
حالات تحتار وتستغرب
و حالات تبقى تشهّد وتستغفر
من جهل البشر وسوء الصنايع
لكن أعظم المصايب
وأسوء الفعايل
الناس اللي ما تخاف ما تحشم
تتحدى بالفاحشة والظلم
في اللي خلقها من عدم
شباب مغتر بالصحة و زينة الحياة
مقبل على الادمان بكل حماس
يلقي بنفسه في المهالك
دون تقدير و لا احساس
للعواقب ومآلات الأفعال
حتى شياب يقفون على شفى حفرة من نار
الادهى والامر صبية صغار
يتعلمون كلام وتصرفات مجرمين
ويأمنوا بافكار وعقائد منحرفين
يسبون الذات الالهية كأنها لعبة وتسلية
يقطعون الطرقات عن المسالمين
ينشرون الفساد و يروعون الآمنين
اطغات الامور وتبدلت الحياة
لايرون في أقوالهم كفرا ولا في أفعالهم منكرا
ناس تتحدى الله بالكفر والمعصية
كلام الفاحش وسوء التربية
لم يكفيهم الجهر بالمعصية
يريدون فرضها لتكون مصير
نمط معيشي
أسلوب حياة
طريقة تعامل
حرية شخصية
فلسفوه حتى يكون مجرد تعبير
حياة تعيسة مابين جماد وبهيمة
يا من ترى أنك مافيا وطايح خشين
ياعاصي الله والوالدين
اذا كنت تظن أنك مافيا وحاجة ما تهمك في الدنيا وحاب تعيش كمسخ لاملة لادين
شوف كيفاش غرباء عن اللغة العربية
مشاهير وزعماء عصابات
رياضيين ومغنيين
كانوا أشد منك بطشا ومجاهرة بالمعاصي والكبائر
يجاهدون أنفسم للالتزام والتمسك بهذا الدين
وأنت فطرت رحمة من الله من والدين مسلمين
أوجدت في أمة عربية ذات لسان عربي مبين
وتريد أن تكون كافرا في عقر ديار المسلمين
اتقي الله وعد للصواب
يهديك ربي يابني
قال عزوجل في محكم تنزيله
حاط روحك مافيا MAFIA
عشنا وشفنا في حياتنا ومازال نزيدو نشوفو اذا طالت الاعمار صفات وطبايع
مشاهد و خلايع
مختلفة ومتنوعة
حالات تحتار وتستغرب
و حالات تبقى تشهّد وتستغفر
من جهل البشر وسوء الصنايع
لكن أعظم المصايب
وأسوء الفعايل
الناس اللي ما تخاف ما تحشم
تتحدى بالفاحشة والظلم
في اللي خلقها من عدم
شباب مغتر بالصحة و زينة الحياة
مقبل على الادمان بكل حماس
يلقي بنفسه في المهالك
دون تقدير و لا احساس
للعواقب ومآلات الأفعال
حتى شياب يقفون على شفى حفرة من نار
الادهى والامر صبية صغار
يتعلمون كلام وتصرفات مجرمين
ويأمنوا بافكار وعقائد منحرفين
يسبون الذات الالهية كأنها لعبة وتسلية
يقطعون الطرقات عن المسالمين
ينشرون الفساد و يروعون الآمنين
اطغات الامور وتبدلت الحياة
لايرون في أقوالهم كفرا ولا في أفعالهم منكرا
ناس تتحدى الله بالكفر والمعصية
كلام الفاحش وسوء التربية
لم يكفيهم الجهر بالمعصية
يريدون فرضها لتكون مصير
نمط معيشي
أسلوب حياة
طريقة تعامل
حرية شخصية
فلسفوه حتى يكون مجرد تعبير
حياة تعيسة مابين جماد وبهيمة
يا من ترى أنك مافيا وطايح خشين
ياعاصي الله والوالدين
اذا كنت تظن أنك مافيا وحاجة ما تهمك في الدنيا وحاب تعيش كمسخ لاملة لادين
شوف كيفاش غرباء عن اللغة العربية
مشاهير وزعماء عصابات
رياضيين ومغنيين
كانوا أشد منك بطشا ومجاهرة بالمعاصي والكبائر
يجاهدون أنفسم للالتزام والتمسك بهذا الدين
وأنت فطرت رحمة من الله من والدين مسلمين
أوجدت في أمة عربية ذات لسان عربي مبين
وتريد أن تكون كافرا في عقر ديار المسلمين
اتقي الله وعد للصواب
يهديك ربي يابني
قال عزوجل في محكم تنزيله